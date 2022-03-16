“每个人都与无限多的人缔结关系，由此串联…”

星云大师说：分享故事：新郎新娘在婚宴后要去夏威夷新婚旅行，对婚礼的贵宾说了这样的一番话：“到了夏威夷，那里的人们会给我们的脖子套上叫作‘蕾伊’的花环，用花朵串成的五颜六色的花环戴在胸前，作为新娘新郎的我们，必定炫目生辉，美丽灿烂。”

新郎接着说：“然而人们看到的往往是花的艳丽，是否忘记了还有更重要的东西呢？是的，那就是把花儿串起来的线。线，从外面看不见，作为东西也不值分文。但正是因为有了这条看不见的线，才使那个花环绚丽多彩。”

新娘接着说：“其实，这样的一个小细节，时刻都在提醒着我们，生活中我们一切的因缘，靠的就是那些我们看不见、却一直存在的线，它们串联着我们无数种关系，与父母、家人、伴侣，还有同事和朋友…也实实在在地提醒着我们，这些线要顾好顾牢，一切的和谐与美好，都要靠我们和这些线去串联和维持。”

种子

一粒花种子由种在土壤到萌芽成长，需要雨水的灌溉、肥料的培育、阳光的照耀，还要有风来传播花粉，有空气来沃养成长。所以，一朵花是集合了全宇宙万有的力量才得以绽放的，一朵花即等然是一个虚空，“因缘有二法，实性则无二”，这也是一多不二。

我们常常说宇宙之间森罗万象，叫做“万法”，万法归于何处呢？万法归一；万法既归于一，那么，“一”又归于何处呢？一归万法。“一”是体，“万法”是用，“一”与“万法”就是本体与现象的互存互证；所以，一就是多，“一”与“多”不是两个分别的观念，而是同源同流的回环。

世间的因缘，看似复杂，其实都归于“一”，就是我们的起心动念是如何，能照顾因，留意自己的举动，我们的果也将不同。

受用

一般人执着于自身受用，常常只顾自己安好，不管他人祸福，只知道护自身，不知护他人；人的因缘离不开结缘，每个人都与无限多的人缔结关系，由此串联：每个人都是人生世相这个无边无涯大网上的一个网点，由一条条网丝串连住无限的人群，一通往无限，无限聚于一。

进一步从世法上来说，我们每天的生活里面，要吃饭、穿衣，要坐车、住房子…这一切不是从天上掉下来的，而是由农夫种稻、工人织布、司机开车、建筑师盖房子而来，所谓“一日之所需，百工斯为备”，一个人必须仰赖那么多人事的聚集才得以生存，这个“一”岂不是包含了无限？

了解这种“一即一切，一切即一”的奇理之后，我们在生活中，就能更加地留意自己，把自己做好。