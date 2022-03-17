“想要寻找一个苟延生命的地方…”

星云大师说：分享新闻：俄罗斯挥军乌克兰震惊世界，各国纷纷经济制裁俄国，不少品牌也已暂停在俄国营运。许多时尚界的设计师公开表态支持乌克兰，并呼吁公众对逃离家乡的难民伸出援手。而对于同样体会过被迫离乡背景痛苦的巴黎世家（Balenciaga）创意总监格瓦萨里亚（Demna Gvasalia）而言，此刻乌克兰人所面对的困境，是沉痛，而且感同身受的。

在日前落幕的2022秋冬大秀后，格瓦萨里亚说，为了表达对乌克兰的支持，他在每位宾客的座位上，放置了印有乌克兰国旗的T恤，以及一封言辞恳切的信。格瓦萨里亚在信中写道：“乌克兰爆发的战火，令我想起我自1993年起，就必须承受的创伤，当时同样的事就发生在我的家乡，我永远成为了难民。永远……因为这份伤痛会一直伴随着你，那种恐惧、绝望，意识到没有人想要你。但我同时也意识到生命中真正重要的是什么，如同生命一样最重要的，是人性的爱和同理心。”

格瓦萨里亚1981年出生于格鲁吉亚，当时苏联还未解体，1991年苏联瓦解后，格鲁吉亚于1991至1993年经历内战，当时年仅12岁的格瓦萨里亚随着父母逃亡，一家人穿越高加索山脉逃亡，后来辗转前往德国。

不平

生活在地球上的每一个人，都有和平的愿望，人人都有权利要求过安定、福乐、没有战争恐惧的生活，因而有禁核、限武的呼吁。但这些并未有效、具体地达到和平目的，因为“和平”不仅意味着没有战争或战争停止，而是要求永久的幸福与安宁。

世间万事，尤其是处在权力高峰的领导人，内有不平不和之心为因，外有不和不平之事为缘，彼此互相影响，你对我错或者你错我对，一时半刻谁说的清楚，结果造成世界永无宁日。故只重视禁核等外在措施，而不重视内心的净化，并非真正的和平。

第二次世界大战末期，美国总统罗斯福问太虚大师（著名佛教临济宗禅师、哲学家）：“如何才能和平？”大师回道：“慈悲无我。”可见，想要求得和平，正本清源之道，首先是消除心中的我执。

罪业

俄乌战争造成至少240万人必须得逃离家园，照片所见，他们逃难，有的背着幼小的孩子，一大家人在人潮中逃难，不知哪里是终站，哪里是能停歇下来的地方？

而这样的场面，人类会少见吗？自古以來，人类无法都逃脫天灾人祸，面对天灾，只有预防，无法抗拒；对于人祸，只能逃避，难以预防。我们深知

在这个五浊恶世里，天灾人祸是共业所感召，如果要彻底消除灾难，先得消除自己的罪业；如果要建立琉璃净土，先得净化自己的身心。而唯有人心平静和气，这样的人祸才能慢慢平息。

《星云大师点智慧11》以及《点智慧·漫画5》已经开始出售，读者可到全岛各大书局及ZShop集品店（https://bit.ly/3oKPAFm）购买。