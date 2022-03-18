“我们亲眼看的、亲耳听的，就是对的吗？”

星云大师说：分享故事：韩国镜虚禅师，在一段时间都带一名女子回寮房，并关起房门来一起居住。他的弟子满空，怕大众知道这件事，便一直把守门外，只要有人找禅师，就以师父休息了来回应。

满空心想这样下去不是办法，鼓起勇气敲了师父的房门。才进门就看见女子长发披肩的躺在床上，身材苗条，师父很自然地在她细白的背部摸着。

徒弟一见很生气地大声问道：“师父！您这样怎么能算人天师范？怎么对得起十方大众？”禅师不动气地说道：“我怎么不可为大众模范？”满空指着床上的女人，斥责地说：“你看！”

师父却平和地对徒弟说：“你看。”女子听到师徒对话，缓缓转过身来。徒弟猛然一看，只见一张不见鼻子、眉毛，连嘴角也烂掉的脸，正哭笑不清地望着自己。原来，他是一名患了痲疯病的女子！

这时，禅师把手上的药往满空的面前一伸，泰然地说：“那么，你来吧！”满空跪下来说道：“师父，您能看的，我们不能看；您能做的，我们不能做！弟子愚痴，请师父原谅。”

众人视如妖魔的痲疯病女人，在禅师眼中，只是一个急待拯救的苦难有情。悲心的救济超越一般人的善恶分别，才堪做人天师范。

心态

我们究竟应该用什么样的心态，来面对那些就算是亲眼看到的、亲耳听到的事？应该弃除一切成见、我执，把平常惯用的分别心、凡俗心先搁置到一旁，用完全客观的角度去看待。这就像艺术家作画，愈少的背景愈能凸显绘画的主体，愈单纯的心象愈能浮现作品的主题。

我们平常吸收的一切知识未必正确，久而久之累积成为偏执的意念，形成一副有色眼镜，当我们不知不觉戴着这种眼镜来观察世界时，许多事理就会变色，失去了真实，造成“五色令人目盲，五音令人耳聋”的现象。

盲说

盲听、盲说、盲心，将会让我们很容易“以管窥天，以蠡测海”，很多是非好坏黑白都分辨不清；社会上就有这样活生生的例子，贪污枉法的人竟然有人崇拜，以暴力来解决问题的流氓，也有人认为他们是拳头打出天下的英雄，这简直就是荒谬。世间的真相，怎能以盲聋之心断定？

而我们自己，也可从谨言慎行做起，一言一语背后都有因果，如果事情在一时之间是非真假难辨，最好的方法就是少说话，不要下定论。