以暴制暴的结果往往是，败者亡胜者输。

惊蛰后，天气明显开始变得越来越炎热。暑气攻脑，思绪两头烧——一方面关注俄乌战火，另一方面关注本地冠病疫情。21世纪战事发展情节超出预期，数百万人口的岛国确诊病例日日破万也超出个人数字观念。

过去两年世界有一个共同敌人——大流行病毒，虽然时感前路未见曙光，心中仍是淡定，认为尽管地球不同角落的防疫方法各异，但共同抗疫的目标是相同的。人与人，国与国的战争则是看不到尽头的分裂，即使未来国族悲痛最终成为历史记忆，但是新仇旧恨加叠，伤口愈合需要几代人的共同努力。病毒是无类别侵害，战争却是有针对性的，人与人之间的和解谈何容易。

社媒通讯发达，每天划手机自由切换，从主流媒体到个媒体跟进欧洲战局，不到半天时间便被不同观点的主观视角淹没理性感性。

俄乌开打后，世界各地的人们纷纷选边站。原以为几天便完结的战事自开启以来另有生命力，不仅实地烽火延烧，网络拉长战线。民意可用，不只是民选政府必须回应民意，跨国企业也要向主流消费者表明道德立场。社媒的影响力度在这场战事中一览无遗。

各国经济制裁俄罗斯力度之强劲，超出时事观察家的预料。一些跨国企业纷纷表态，撤出俄罗斯，但也有国际企业坚持冲突归冲突，不应该剥夺俄罗斯人民衣食住行的权利。在信息混乱不全的当下，一竹竿打翻整国人，到底是表态选边，还是伸张正义，界线模糊。这个时候在地球村一片惩罚坏人以及坏人身边人的舆论海啸中逆流而上需要很坚强的定力。

看到一些西方主流媒体报道不少外地人响应乌克兰召唤，加入志愿者军团抵御俄军；应召出战的人给的理由简单直接，要保护弱小生命，“很多是孩子啊”。就在我还没来得及消化为他国而战是否别有意味，又看到官方声明，原来不少国家法律禁止国民私自到国外参战，对抗任何不是正在与自己国家交火的政权皆属犯法。

事实上，疫情下人们飞行并不自由，远水救不了近火，一般人更多是在网络平台声援反战。国际制裁和世界舆论是否能约束俄罗斯，撤军停火？

消费品巨头、连锁快餐店、娱乐串流平台宣布停止在俄罗斯营业；美国、欧盟和不少其他国家对俄国飞机关闭领空。英国广播公司做了采访，受访的俄罗斯人反应是：反正不买奢侈品，冠病暴发以来也没计划出国旅行，商店少了，那就去看书、锻炼身体吧。也有在外地的俄罗斯人担心今后回国探亲更加困难。老一辈的俄罗斯人则认为马上停火不代表国际社会马上停止制裁，甚至可能会变本加厉地惩罚俄罗斯，俄罗斯人民别无选择只有抱着团结一致打胜战的决心。

以暴制暴的结果往往是，败者亡胜者输。

经济专家初步算好这笔战争烂账如何影响各地民生——能源价格上扬，凡需要能源生产、运输的物品都会涨价。俄罗斯是世界最大的小麦出口国；乌克兰被称为“欧洲粮仓”，主要出口粮食包括玉米、葵花油、小麦等。两国交战，首当其冲是小麦供应生产断链。烘焙需要小麦，东方国家不吃面包，可以吃大米，西方国家不吃贵价面包还可以吃别的主食，但是整体粮食供应缩水，自然会拉抬其他食品的价格。简言之，大家的物质生活消费会更高，过好小日子须要更加精打细算。

冠病疫情看似接近尾声，原以为明年可以出国享受四季。欧洲战火燃烧，旅行计划增添变数……搬出尘封的折叠脚踏车，心想岛国公园连道踏几圈，再看看吧。