“艺术，有安定人心的作用…”

星云大师说：分享信息：全球冠病病毒，包括两次的变种毒株，让世界各地至今累积逾4.4亿人染疫，因确诊和密切接触者的隔离人数，更是难以计数。研究指出隔离者容易产生孤单、恐惧以及无助感，长期下来对心理健康有负面影响。

台湾艺术辅疗服务机构“新活艺术”，教隔离者用两片口罩制作可爱的“给力娃娃”，并举办免费线上课程，借由艺术创作疗癒隔离者的心。不少隔离者在参与后表示，心情变得比较好，并会多做几个给力娃娃送家人和朋友，为他们加油打气。

罣碍

面对传播率更高的变种毒株奥密克戎，任何人都有感染的可能，虽说完成疫苗接种感染后的症状轻微，但想到一被感染，并且还可能传染给家人和朋友，甚至整个社会，心中必然不好受，尤其是家中还有老人，更担心会连累他们引发其他病症。这时，我们要做的，其实就是维持镇定，因为镇定就如《心经》所说的：“心无罣碍，无罣碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想。 ”心不颠倒，意不贪恋，我们就可以远离颠倒梦想，就可以冷静地做好所有防范措施，安心养病。

而艺术，作为人类情感和智慧的结晶，透过不同呈现方式，也有安定人心的作用。虽说我们无法阻止疫情，但我们能在疫情期间给自己和别人派发“定心丸”，制作手工、画一幅画，甚至折纸等等，也是非常值得尝试的方法。

受害

疫情是全世界的共业，人们能时时保持乐观，我们终将度过难关。惊世的灾难，我们都要有警世的觉悟，从环境和历史的角度来看，人类不断入侵自然界，加上全球化的关系，一瞬间就可让疫情迅速传播到世界各地。

究根结底还是要问自己，我们被疫情吓怕了吗？我们被隔离闷坏了吗？我们为自己和家人的安全，担心受惊了吗？如果答案都是肯定的，那么这次冠病病毒一波又一波的冲击，不仅仅人类是受害者，我们反省人和自然界的关系时，更可看出什么该做，什么不该做。