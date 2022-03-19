寻出一方老布料，银红绣寿字团花，周围有金龙金凤围绕，铺在桌上，垂下部分当布景——红白牡丹花是越到夜半越美艳的仕女，翩翩而至。

艳玲女士一家子移驾玉步过来，那时我还以为开玩笑——其实他们家难得回来，刚好有地方去，不过是抵达这附近，盘桓片刻。只是听了要艳玲送一众贵客上来，我心里惶恐，急忙下楼迎接：此处几条横街，铺面林立，楼底自助洗衣店，旁侧卖二手电器，有南亚妇人和工人于五脚基坐镇干活，隔邻是素食店，比较像是善男子善女人歇脚处，接着过去便是黑黝黝玻璃橱窗，外边路人看不出端倪，只觉得十步一所，五步一间，似网吧又像游戏中心——有的店前几个印度尼西亚妇缅甸女散坐其中，入夜则胭脂红粉涂抹，逐渐散发神秘魅丽的气息；背后的银行靠近大路，挨着投注站，路边有猪肠粉酿豆腐档，另有卖麦粥红豆绿豆糖水炒粉面糯米饭芋头糕，再往上些，即夜市摆摊之地了。艳玲车暂停一隅，过去，她立即抱出一大把花，我低呼暗叹，还活生生？她点头笑：盛开着，在我家里时含苞待放，经过一趟长途车，如今都绽开了。是娇客，牡丹夫人呢，我提着，也觉得不真实——旁边有摩托车一阵匡啷匡啷响，载住煤气桶，送货去。斜陡楼梯间，壁上有大蟑螂憩息，扶手边偶尔会有硕鼠蹒跚赶路——花神的最后驿站，落到此处，我实在羞赧难当。贵人踏贱地。搬来这里，箱柜堆得角落都挤满了，没个地方安插，唯有一片墙上草草挂着金玉满堂牡丹图，是市卖的彩绘富贵花，嫣红金蕊，朱艳翻瓣，绿叶镶金边，底下还有位置——可那近乎十朵国色天香，是从何处来？我忘记问，新西兰还是荷兰？