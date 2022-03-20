“这是一个一半一半的世界…”

星云大师说：分享故事：少年问智者：“那么多人在祈愿国泰民安，为什么地球上还会有战争？”智者看了看少年，问：“清洁工每天都在清扫城市，会不会干净？少年答当然会干净。智者就问：“那为什么街道上还是有那么多垃圾？”少年说：“有人在扫垃圾，也有人在丢垃圾，扫的人少，扔的人多，所以街道还是脏乱。”

智者说：“祈愿也是如此。真诚祈愿的善人不少，而埋头造业的恶人也多。世界还有恶人，当然就会有纷乱和战争。可我们作为在生活中修行的人，应该像清洁工一样耐得住寂寞，屡脏屡扫，虽然有人继续在扔垃圾，我们也要继续一如既往的祈愿，因为我们要相信，随着时间的推移，像我们一样的清洁工多了，乱丢垃圾的人少了，世界也就会越来越干净了。”

分合

自古以来，人要想圆满这个世界，要想统一这个世界，在一半一半的理论里，何其难哉！这个一半要想统治另外的一个一半，这不是不可能，但是就如丈夫要想统治太太，太太也想要统治丈夫。虽是夫妻，要想绝对的统治对方，这也不是易事。有权力的人统治一般平民，一般平民推倒统治阶级的人，你可以压迫我，我也可以推翻你，因为我们本来就是一半一半。

话说自古以来的天下大事还不是如此？分久必合，合久必分；因为在时间的长河里，分合必然也是一半一半。各种主义，有所谓自由民主主义，也有极权统治的主义，都是一半一半。

软弱

但人的软弱有之，一旦看不到改变就心灰意冷，一遇到困难就迟疑不前，一遇到是非就怨声叹气；我们最要做的是，坚持自己的信念，执意用善的一半，去影响恶的一半。影响能有多少，我们都要尽力而为；世间自有其成、住、坏、空，万物的规律总有我们一时半刻不能理解之处。然而，我们要相信，任何人只要能接受好的一半，在坏的一半里自然慢慢减少，而这样的善念，需要持续。