“碰到与利益相关的抉择时，容易模糊善恶是非…”

星云大师说： 分享故事：青年问智者：“何谓人的本性？为何不变？”智者说：“每个人生命的本质是一样的，不因性别、种族、肤色而有所差别，这就是所谓的‘人有南北，本性无别’。”青年又问：“何谓人性？为何善变？”智者说了：“那就是‘人之共性’了。人类都有其共同的弱点，如贪、瞋、痴等。而且人性善变，常让人捉摸不定，其弱点就有：一、动之以‘情’的；二、指之以‘惧’的；三、诱之以‘利’的，以及四、说之以‘理’的。”

青年再问：“那又何谓人的个性？我们又为何会说一个人很固执呢？”智者说：“每人都有其属性，因个别的想法不同，故其表现的方式也就有所差异。且有主观意识，所以大家皆有固执的一面，而不愿意让别人来改变自己。这就如同水的三态：一、固态：个性如冰，有棱有角，牢不易破；二、气态：人性如云，飘浮不定，让人不解，以及三、液态：本性如水，不论冰云，本质皆水。”

智者继续说：“所以，我们要做的，就是要去改变我们的个性，让个性变得柔软，去恢复我们清净的本性。 为什么人一定要传播正能量，学过物理学的人都知道，自然界是有磁场的，一个人，信念变了，德行就变了；德行变了，气场就变了；气场变了，磁场就变了；磁场变了，风水就变了；风水变了，运气就变了；运气变了，命运就变了。”

智者说：“所以，改变命运真正靠的是自己的正能量。内心善良、柔和、宽厚。相由心生，境由心转。学会调整心态，是人生中最大的价值。善心善语善行，必善果！”

细微

转变我们人生的一些因素，本身可能至为细微，但背后所产生的影响力却巨大，好比将一粒小沙石投掷江海中，虽小却能震动整个江面，泛起阵阵涟漪。所以，我们的念头，我们的行为，所会产生的种种千差万别的命运，是非常真实的。

有人在不好的环境中选择犯罪，声称被环境所逼；有人却能在恶劣环境中坚守良知，最后也凭发愤图强闯出一片天。所谓“时也、运也、命也”，我们不要去埋怨老天爷捉弄命运，我们的命运并不是别人所能控制的，控制我们命运的力量是什么呢？那就是我们自己，我们的个性！

习惯

有句话说得好：“重复的举止，会变成习惯；定型的习惯，会变成个性；个性的所向，会决定命运；命运的好坏，会决定一生。”坏习惯如同麻醉药，在不知不觉中会腐蚀我们的性灵，蚕食我们的生命，毁灭我们的幸福，我们怎么能不戒慎恐惧呢？而“我命在我”，不要去怨天怨地，想不想改变，就在于我们。