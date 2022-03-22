“心中怀有大众的人，才有舞台…”

星云大师说：分享故事：在NBA（美国职业篮球联赛）圈里有一位名叫牛荣的杂技演员，出生于中国山西省，因为家庭的薰陶和影响，从小就将很多时间和精力放在杂技的练习上。因为出色的技能，她很早就加入著名的上海杂技团。经年累月的积累，牛荣得到了人生一次难得的机会——前往洛杉矶为快艇队（Clippers）中场表演杂技。

身高只有1米5的牛荣经此表演而名扬天下，随后因为受欢迎而成为许多球队，包括76人队和鹈鹕队中场表演的常客。牛荣有着自己的独轮车，这是她表演时的道具。表演时，他双脚控制着独轮车行走，头顶、手和单脚则要顶着几叠瓷碗。现场表演自然是压力巨大，可这也难不倒牛荣，也因此才能够拿到五分钟超过2500美金的收入。

但她也不是每次表演都顺利。有一次，有个碗不小心掉在地上后卡住了车轮，独轮车翻了，牛荣狠狠摔倒地下，胳膊摔断了。可在不久后，她又重新站在舞台上，享受着观众的热烈掌声。

坚守

在人生的舞台上，我们的角色是什么吗？三点参考：

一、坚守工作岗位的人有舞台：不管男女老少，无论专才通才，社会上具备各种专才的人也好，或是临时工也罢，只要你能敬业，都有舞台。因为舞台上，固然需要男女主角，但也需要有人跑龙套，所谓扛旗打伞，也是需要各种人配合。因此，只要你肯跟人合作，你有敬业的精神，舞台上的演员就不能少你一个。

二、主动发心奉献的人有舞台：人生如戏，人生的舞台就要看各自的表演了。如果你能成为大牌、名演员，自然会有来自各方的邀请，但是在你还未成名立万之前，就必须要有敬业进取的精神，尤其要发心奉献，主动争取表演的机会。你不能计较角色的大小，也不要在乎报酬的厚薄，只要能演出，演得称职，演得让观众拍掌叫好，就是成功。韩国电影《秋霜寸草心》中，一个贫苦的儿童也能赚取多少人的眼泪。主要你有实力，你能主动发心，抱持奉献服务的精神，还怕未来不能成为光耀十方的明星吗？

三、具备才华抱负的人有舞台：舞台是勤劳的人的用武之地，只要有才华、有抱负，能够演出人间的公侯将相、士子学人，乃至人生百业、社会各色人等，都要靠我们展现才华。在人生的舞台上，只要适合自己的兴趣，只要对社会有益，都要能随时听候别人的差遣，尽力发挥自己的所能，如此还怕人生没有用武之地吗？在人生的舞台上，有的人昙花一现，有的人历久不衰，原因无他，主要的就要看自己的才华、抱负和发心了。

大众

我们要有舞台，我们也要有观众。心中怀有大众的人，才有舞台。观众是表演者的衣食父母，是表演者的支持动力，如果演艺人员心目之中没有观众，不能以观众之心为心，不肯以大众之好为好，心目中没有人，就不容易在人生的舞台上立足、表演。所以，心中怀有大众的人，才有舞台，否则在人生的舞台上，即使不被自己淘汰，也会被社会大众所遗弃。