最近喜欢面食，所以比较少吃饭，喜欢从热汤中吸吮面条时，发出“滋啦滋啦”的声音，眼镜附上一层薄雾，视觉朦胧，手中筷还能准确夹起一撮面送入口。

有日午饭时间，经过鸡饭摊口，看着摊位公鸡碗上盛满一个个乌溜溜香喷喷的卤蛋，我咽下口水。

行，这顿就你了！

跟老板要了一盒加卤蛋的鸡饭，回到家发现饭盒里并没有卤蛋，心里不禁埋怨，难得想吃顿饭，怎么就搞砸了！突然，觉得饭不香，肚子也不饿了。整个身体空落落的，却不想填充。

过几日，又想起那个卤蛋，想着，既然还惦记，不如再去买个卤蛋弥补空虚吧！反正，距离不算远。可是，当我走到街口时，却又不想吃了。

之后很长一段时间都不再经过那条街，好像是刻意回避那鸡饭摊而绕路走。

我想起一个朋友，她因为前男友的背叛而一直活在浓雾里。她试过报复，进行最幼稚的破坏，用最拙劣的手段企图让对方难受，短短数月，她瘦了一圈，脸色无光，眼圈发黑。

她咬牙切齿地说，曾去过的地方，吃过的火锅，喝过奶茶，统统都变味了。每一口粮，都成了扎喉的一根刺。

再次见她是在偶然的宴席上，当时的她已恢复昔日的光彩，甚至比从前更自信。

活在这花花世界，任何一草一木一叶一瓣都会勾起欲望，挖出坑坑洼洼，好似永远都填不满，补不足。

看到的、听到的，再紧扣着碰到的想到的，像根羽毛总是不经意地挠着皮毛。它不会让你痛，但会令你发痒，使你用力抓了抓以后，再悄无声息地给你痛感，留下一道道疤痕。

从没想过拥有，到后来成了誓不罢休。

曾经最讨厌的面孔，最后都浮现在镜子的倒映中。

我曾经看过一句话：“别拿他人的过错来惩罚自己。”还以为这是人生的鸡汤，殊不知，是生活的警示。

当自己身在其中时，往往分不清对错，我们会用最残酷的刑罚处决自己，然后自我安慰那是最公正的裁决。

我问她，是什么方式什么原因使自己想开，让自己学会放下？

她告诉我，当她发现自己并没有很喜欢火锅和奶茶时。