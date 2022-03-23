“人都要能将爱放大一点…”

星云大师说：分享故事：小李住在组屋二楼，他被楼上楼下的住户折腾地快哭了。住在楼下的夫妻，丈夫送外卖，买了一辆破旧电单车，每次都要试试车才出发去工作，但电单车的噪音实在大，虽然只是一阵子，但也让小李受不了。而小李楼上的那家住户，给女儿买了一台钢琴。每天下午女儿一放学回家，邻居就逼着女儿练习，那种初试“啼”声，也让小李难受。

小李几次想对楼上和楼下的邻居说，但想到一个是为了饭碗，一个是为了子女，又不忍心开口。最后，他决定搬家。他找到一位当房屋经纪的朋友，诉说了苦衷，叫他物色一个没有吵杂声的住所。

朋友听了请小李到他家，然后对小李说：“先在我家里坐一个小时，感受一下。”小李感觉这里的环境安静，但一个小时后，人们陆续下班回家，吵杂开始。要命的是，隔壁阳台上，传来一阵类似于说话的声音，声音刺耳而模糊，听了格外不舒服。

朋友说：“这是个9岁男孩在学说话。你仔细听，他说的是什么？小李说：“他好像在说，羊刚扑倒在地。”朋友哈哈大笑，说：“你错了，他是说，阳光普照大地。”

小李再细听，发现一位妇女在不断地纠正那个男孩的发音。妇女说的正是阳光普照大地，但小朋友说不好。朋友这时问：“如果让你住在这里每天听到这样的声音，你感觉如何？”小李说：“受不了，太吵，而且小朋友怎么学都不会，听着都替他急死。”但朋友说：“在我的耳朵里，这孩子的声音简直就是一曲美妙的音乐，不但我有这样的感觉，住在我们这座组屋的人，都有这样的感觉。”

朋友见小李一脸诧异，便解释说：“这孩子是个弃儿，一出生就又聋又哑，所以父母抛弃了他，是邻居领养了他，而且到处求医问药为他治疗。从小朋友4岁开始，邻居就教他说话，我们都以为这不可能，但邻居坚持每天教。到他5岁时，有一天，他居然开口叫妈妈了，虽然声音模糊，但我们都听清楚了。”

在小李离开朋友家时，朋友说：“你听孩子的声音，很刺耳，让你很不舒服，是因为你是用耳朵在听。而我们听这孩子的声音，很动听，是因为我们用爱在听。只要学会用爱去倾听，这世间许多声音，都将是美妙的音乐。耳朵，是让我们聆听世间所有纷杂的声音；而心，是让我们将所有纷杂的声音，转换成美妙动听的音乐的。”

小李明白，邻居正在教导他如何更好做人的道理。

尊重

人都要能将爱放大一点，除了爱自己的生命，也要懂得尊重他人的生命，甚至推展到其他动植物的生命。平常，我们都说要尊重生命。但事实是，有些人只会用在自己身上，然后把自己的各种要求无限放大，却把别人的需求一再缩小，这就是各种纷争，尤其是邻里纷争的开始；大家住的那么靠近，为什么就不能忍一忍，让一让？每人都能让一步，就如跳探戈一样，这时你进我退，接下来我退你进，那不是一片和谐吗？

无明

世人总是有你的“我”、我的“我”；私我的爱充满无明，也粉碎了大我、大爱。我们应该祈愿，人人都能“大我无私”，有共同大生命的观念，了解天下大小事都与自己有关，自己就是天下人之一。若能放下自我，付出一份爱的能量，聚合为大我的力量，我们就能转烦恼为喜乐，我们也能翻转苦难成为平安。