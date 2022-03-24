“在社会上耕耘人情世故…”

星云大师说：分享故事：年轻人准备在他家所在的那条街上开一家商店，他问父亲得先准备些什么。父亲说，先得准备为这条街上的街坊邻居做些什么，接着列举了一些该做的事。

年轻人半信半疑，不明白为何开店前要做这些事，但他还是一一做了。他不声不响地每天打扫街道，帮邮差送信，给几家老人提重物，谁遇到困难需要帮助，他一听说就过去了。

半年后，年轻人的小型杂货店营业了，让他惊讶的是，差不多整条街的邻居全都成了他的客户，几个月后，邻街上的许多人也来了。他询问大家捧场的原因，原来，他的乐意助人，在街坊口中传开了，大家都乐意支持“好人”的店！

而在经营的过程，年轻人也了解到父亲教诲的苦心，明白到自己经商除了营利，也要服务社区，所以他也积极回馈。

又过了一年多，全城的人都知道他和他的店，于是他开起了一间又一间连锁店。记者采访时，他说：“人家说耕耘是为了收获，而这些年来，我才真正的了解到，耕耘其实是一个真心付出的过程，这才让收获显得可贵。”

好田

讲到耕与田的关系，我们要留意，田有良田、莠田之分。好田，一亩地可以收获二千斤；不好的田，土地贫脊，就是勤于耕种，收成也不高。所以佛教讲：“供养一百个凡夫，不如供养一个善人；供养一千个善人，不如供养一个持五戒的人”，可见得人生需要耕种，也需要懂得耕种好田，千万不要以为什么田都耕种，最后落得个“白劳作”的下场。

在社会上，我们要自许做报恩的人，并且发愿：我要给人，不希望人家给我。所谓耕耘，只要确定是好田，即便开始条件艰苦，只要持之以恒，播种洒水，植栽种花，总有一天， 花开四季，蜂飞蝶舞。

万物的生长、成熟，要经过一年四季——春天的和风，夏天的细雨，秋天的严霜，以及冬天的冷雪。所以挫折、困难，我们也要把它当成是很自然的事，是人生中应该要接受的考验。我们要想排拒，排拒不了的，只有改变它，好的接受下来，不好的慢慢减少。

心田

有句话说：“心田不长无明草，性地常开智慧花”；我们耕耘，也要想到耕耘心田，心中的田地，长出无明草，若不拔除，遇事就容易为境所转、为情所困，难有所成。无明起时，懂得觉照内心，当下降伏，智慧自然会现前。

外在的田地容易耕种、收成，内在的心田却不易开发、耕耘。虽然不容易，只要肯发心发愿，勤奋努力，必能成就自己的一片心灵净土。