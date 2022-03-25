“无手之人虽遇宝藏，不得拾取…”

星云大师说：分享信息：佛菩萨的造像中，除了庄严的身相之外，最引人注目的，即是各种优美而庄严的佛手印，展现慈悲的接引大众，令人心生欢喜。佛手印各有丰富深刻意含，暗喻每个人的手也都有无限的潜能，凡事自己动手才能丰衣足食，指引人们用自己的双手去创造财富。

敦煌壁画中，佛像的手姿也是敦煌艺术的重要组成部分，手姿的内容丰富，描画着诸佛菩萨的形象、以及与人的关系，寄托人们善良的愿望。

经上也记载：“信心如手，有手之人入海宝藏，随意拾取；无手之人虽遇宝藏，不得拾取。”由此可知，手也比喻为信心，而称具有信心为“有手”，具有信心之人为“有手之人”。

千手

我们非常熟悉的观世音，为何要长出千手千眼？无非是要救度更多的苦难人。

“千手千眼”背后最大的意义，在于观世音深广的弘愿——利益安乐一切众生。我们一般人，虽无“千手千眼”，但若能心存利益安乐一切众生的“弘愿”，那等同于一千只手和一千只眼的神通妙力，也会奇迹似的展现眼前。

我们能在生活中，少一些妄想，加一点正念，则智能日增，举手投足也会变得慈悲。人能悲天悯人，必然是烦恼和困扰的消除。

可一般人终归是难尽除烦恼，唯有留意外境扰乱时，切记要注意心里在想什么？行动要做什么？如此，注意观看听闻举止，烦恼就可慢慢减少。

我们都应深刻明白，一切所思所为，就是为了能慈悲，慈悲是一张无价的“通行证”，无论我们走到哪里，即使一无所有，也可以时时拥有欢喜，处处得以安身立命。

共修

在生活中，我们很容易就陷入觉得自己对别人错的境地，手指只会指向别人，看不清自身问题。能在生活中修行，并能时时深切地反省自己，是自修的重要过程。自修的同时，我们也能慢慢地以行动去影响别人，达到共修善的效果。一个人修行，力量有限，好比用一根手指头打人不痛，共修就如五根手指握成一个拳头，可以产生力量。用火点燃一根木柴，火力有限，好多的木柴就能产生熊熊的火焰，共修也可以助长彼此修行的力量。

我们的手，能做的事很多，重要的是不要用它来做坏事。身而为人就是要做到待人好，给人信心，这样才算是不虚此生。