文字泡面

懒，是人之公敌，人人血液里必有的成分，只是分量多寡有别。

我花甲之年出席校友会联欢，与昔日小学师长碰头叙旧。彼此华发萧萧，憨顽村童与青春一把火的老师重逢，欢喜自不待言。那晚学弟兴冲冲地把我拉到老师跟前，大名报上，耄耋之年的老师不假思索：“我记得你，你很懒。”我立马欠身，为自己的懒散形象在老师脑海逗留数十年不散表达歉意。

老师所言属实。我小学时在课业上从来就消极应对，不花心思，得过且过，是那种不催就不写的货。上课老是飘忽走神；大小楷经常粘页；作文誊清时有拖欠；犯规遭留堂洗厕所；测验挂彩听写挂零而尺鞭受教……这些老年代校园的熟悉片断，我都曾亲历验证，所以历年成绩册里的操行一栏，始终在乙下线上徘徊，有一回掉丙，父亲不开心了一回。

懒，是人之公敌，人人血液里必有的成分，只是分量多寡有别。古人早已把它看透，留下不少铮铮睿言。晚清夫子曾国藩说：天下百病，生于懒也。懒，是人性病原体，盘古开天辟地之后，它就赖活于王侯将相、布衣白丁体内。看看这个“懒”字，硬是要与“心”同居，“心”“赖”相靠，晒的就是耍懒的心思。“赖衣求食”“饭来张口衣来伸手”，可作为“性懒”的旁证。

我小时候，心太懒。母亲不时对我落下她生活词典里的常用句：懒人多屎尿。我不曾恼怒，至今也没敢忘记，因为深知自己身上养着死赖不走的懒虫。三年级那年，班上连续留级两回的赤脚大仙亮出一首朗朗上口的打油诗：“读书苦，苦读书，读书真辛苦。可恨秦始皇，烧书烧不尽，害我读书苦。”听着很泄愤，我当下背记与诸友同乐共享。以后小测大考来临，这首破诗都情不自禁浮现脑海，像“脱苦海”软膏搽一搽便可消疼止痒，稍安不躁。

当年面对读书考试，除了埋怨秦始皇大帝没把书册彻底烧光之外，还迷恋“春天不是读书天，夏日炎炎正好眠，过得冬来春又到，收拾书包好过年”。这首打油诗历经400余年而不衰，足见怕读书的心理由来已久，吾道不孤啊。读书与考试，仿佛连体婴，割舍太难。读而不考的自律自学观念，童少多半似懂非懂，面对惰性的诱惑，结局不是三天打鱼两天晒网，就是贱陀螺不打不转。毕竟，自我约束能力人人不同。

童少的本色是一旦绳索脱身，就忘情嬉戏。58年前，我上初一，新加坡加入马来西亚不及一年，我赶上了一次教育制度的小松绑。那年某日的最后一堂课，教室里的广播音箱传来大喜讯：今年起中一全部自动升班。广播还未结束，同学已经起哄，桌子被拍得噼啪响，他班的欢呼亦如春风入耳来。自动升班太撩人，仿佛人人都获赐免死金牌一块，快活一时算一时，爽死。从此以后，众猢狲们心防解缆，各自放飞。一介凡人，我不例外。从此在懒人心中，测验考试犹如一只被逐出山林的猛兽，谁在乎它会否回头？

上了中二，野了的心还没回笼，居然又传来好消息：中二、中三年终结账，留班者不会超过15%。这重磅消息，让同学们信心爆棚，观前后，望左右，自己怎可能在落水名单里？但觉来日方长，于是继续放任思想请假。同龄相吸，野风吹草斜，半生半熟的少年除了年年在作文本里留下“一年之计在于春，一日之计在于晨”之类廉价心灵鸡汤，谁人真有坚定持续的奋斗目标？学习减压之后，同侪学习多半不上心，日日以抄作业为生的队伍壮大了，一如冠状病毒肆虐，网课披甲上阵，却抵不住童少们躲懒的心思。

倘若诸君求学时读过500年前的《明日歌》，而今蓦然回首，可否惊觉自己是在“明日复明日，明日何其多”中抵达退休驿站？当年“自动升班”的举措，多数人早已彻底忘记。近日，耄耋老林听闻今后中小学不再有年中考试，敢问是喜是愁，是甘霖还是酸雨？我辈已是祖父母级别的耆老，对考试这点破事，早已意兴阑珊。硬是要野人献曝，或可从“懒是人之强敌”里寻思。