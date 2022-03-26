“你懂我的好，我知你的情…”

星云大师说：分享故事：老师每天下班，都能吃到妻子准备的晚餐，先是切好饭前水果摆放在盘中，之后就穿上围裙再挽起长发，在厨房做菜煮饭，往往都是有菜有肉有汤，讲究营养均衡。上桌后，妻子还会热情地给他介绍每一道菜的做法，尤其是汤类，细心讲解做法和功效。这时候，老师都会用感恩的目光注视着她，连声说着：“太太辛苦了。”饭后老师也会主动收拾碗筷，擦桌子，整理厨房和丢垃圾，再给妻子揉揉肩，表达谢意。

暖流

越是亲近的人，我们越要懂得感恩。一句“辛苦了”，感恩父母的关心爱护，是对亲情最好的回报；一句“辛苦了”，感恩爱人的陪伴守护，是对爱意最好的回应；一句“辛苦了”，感恩亲人的用心辅助，是对恩情最好的回答。别小看每一句的“辛苦了”，都像涓涓暖流涌入心田，能在寒冷的夜晚温暖彼此的心。

人在世间，需要我们管理的，有人事、亲情、感情；这些人情事故，追究源头，都是來自于我们的内心，而内心最大的功用就是要懂得感恩。有句话说“受人之恩，铭记于心”，只是，一般人比较容易对援手的朋友感恩，却把亲人的协助和情意当成想当然尔；其实，说一句“辛苦了”能有多难？但愿我们都能突破这样的心理障碍，今天就把“辛苦了”掛在嘴边，珍惜身边那些常说“辛苦了”的人。

成就

我们平时如果能让善知识教育我们，给我们觉悟，那是缘；但最后能不能成好缘，就要看我们的因，就是自觉。所谓自觉，就是自我启发、自我觉悟。 一个人如果能够时时自我觉悟，例如：自觉自己对人不够好、对父母家人不够尽心、对亲朋好友不够尽力，甚至对国家社会的服务奉献不够，能够时时自觉自己不好、不足，就会不断精进，努力向上。如此日积月累，我们的道德人格自然会日日增上，我们的人缘福德，也会日日增加。

千万别小看“辛苦了”，它可能就是我们能在未来成就好缘的重要三个字。