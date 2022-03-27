“借口只会害了自己…”

星云大师说：分享故事：两个年轻人投资生意失败，都感到生活压力太大，没有希望了，他们互向对方诉苦，对话被智者听到了，智者忍不住走向他们说：“年轻人，你们知道自己失败的问题出在哪儿吗？”他们滔滔不绝地说出了各自的理由，都把责任归咎于政府和社会，还有自己无能的同事，智者听了摇摇头说：“我问你们问题，你们知道穷人最多的是什么吗？”

甲说，穷人能有什么呢？智者再问：“那你们知道成功人士最多的是什么吗？”乙说，是钱！智者又问：“那你们知道自己最多的是什么吗？”两名年轻人异口同声地说，时间！

智者说：“你们都答错了，你们从头到尾最多的就是借口，失败的原因不是因为没能力，而是因为你们为自己找了太多的借口，而成功人士最多的是方法，他们从不为自己的失败找借口，而是找失败的原因，寻找解决问题的方法啊！”

原谅

生活中，我们最容易在什么场合找借口？三点参考：

一、掩饰错误：好高骛远的人，头脑里常常动着各种念头、各种谋略，自认为心怀大志，只是机会还没到或者是还没有执行而已。然而，就算机会来了，他们也容易在碰到一些挫折后就放弃，然后把失败都推给缺乏“天时地利人和”。如果自己总是没有勇气去面对错误，就只能在失败的圈子打转。

二、自我原谅：好比我们发愿要好好做一番大事，但是到了该努力时却不想用功；本来今天要到三十里外去拜访客户，但是懒得走路，就说：“今天所穿的衣服不够庄重，等明天换一套再去。”但这样一拖再拖，今天不能明天不行，轻易地原谅自己的借口多了，很多事都不会成办。

三、制造事端：邻居相处失和，一直想找个机会表达自己的不满，这时就得找个借口，譬如说：你家的污水经常流到我家的水沟、你家的树叶经常飞落到我家的庭院里、你家的孩子打我家的狗等等。如此不一而足的借口，大兴问罪之师，焉能不起纠纷？

知识

英国科学家达尔文说：“世上最有价值的知识，就是关于方法的知识。同样的问题摆在不同人的面前，主动寻找方法、积极解决问题的是成功者的特征；而失败者只知遇到问题就推卸责任、自我设限。

所谓“成功必有方法，不找借口找方法”，这就要求我们在处理人事物时改变观念，并加强自己的信心。假如我们对自己的能力都缺乏自信，我们将只能一直在不同借口中打转，找不到成功的大门。很多时候，阻碍我们前进的因素，也可以转化成克服困难的有利条件。