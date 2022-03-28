“人生实苦，但请你足够相信…”

星云大师说：分享故事：5年前，身有残疾的魏祥，致信清华大学求“一间陋宿”，清华大学回了一封信，末尾一句“人生实苦，但请你足够相信”，走红网络，流传甚广。4年后，魏祥不仅顺利从清华大学毕业，还获得直接攻读博士学位的资格。他回到家乡兰州，在中国科学院近代物理研究所继续深造。

魏祥患先天性脊柱裂、椎管内囊肿，双下肢运动功能丧失，父亲也在他年幼时离世，全靠母亲照料。2017年，他以648分的高考成绩，被清华大学录取。因为离不开母亲的照料，他向清华招生处致信，陈述自己的境遇，便有了上述故事。

只要人间有情，这个“人生实苦，但请你足够相信”的故事，还会持续下去。

拼搏

面对命运的的不公，我们可以感叹“人生实苦”，但不能失去拼搏的勇气。实际上，苦是教我们要怎么透过苦、降伏苦、冲破苦，进而得到安乐；因为快乐没有不从苦后而得来的。就是良田里长满了稻谷，我们不辛苦的去收成，也难以供应粮食所需；黄金随潮水流下来，你不起早去把它捞起来，它也不是你的。因此，没有辛苦，哪有所得、哪有富乐？天下的事情，没有说不经过苦，便能获得的。

而一般人很难去想象魏祥的遭遇，即使是求学这样的日常行为，他也需要拼尽全力才能做到。但是四年过去了，魏祥享受到熬尽“实苦”所带来的喜悦。

信心

人以理想立世，人生有了理想，才有奋斗的力量；没有理想的人生，好比干涸的泉水，就不会长养生机；有了理想，我们才能开拓自身无限的潜能，让人生翻越一个又一个高峰。理想，是建设人生的指南针，然而，过程中，我们必有困苦和逆境，这时候，千万不要失去信心。信心将是我们前进的原动力；逆境，是磨炼我们意志的大洪炉，而困苦，则是完成人格的增上缘。

人的一生，无非是一场人和事的互动关系，然而，我们如何互动，将决定成果，过程中放弃很容易，但如果坚持，肯定能让我们看到非常不一样的自己。