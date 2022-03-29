“成功和失败之间，就是一念之差…”

星云大师说：分享信息：用意念改善力量的想法来自1990年代的一些研究，美国路易斯安那州立大学有一项研究，让一组女性想像伸展膝盖和收缩股四头肌的动作，每次持续5秒钟，研究人员特别叮嘱参与者不要真正收缩股四头肌，只需要用想像的。研究结束后，他们的肌肉力量增加了12.6%，尽管实验未继续追踪他们的肌肉体积是否变更大。但这究竟是什么原理？

认知心理学家奥谢博士（Helen O'Shea）说，运动心像（也称动作心像，motor imagery）其实是一个认知技能，你可能不会期待它带来力量增加的结果，但进行研究后发现，运动心像不仅可以改善运动技能，实际上还能改变大脑以及生理机能的运作方式。

研究人员也发现，运动心像不仅涉及大脑的意识部分，还涉及负责执行活动的运动网络。也就是说，它的作用与身体活动的功能有惊人的相似。

英国广播公司科学节目主持人莫斯利医生（Michael Mosley）指出，已有研究发现这令人难以置信现象背后的科学原理。而最新研究显示，对运动员来说，如果能把运动心像与身体锻炼结合起来，效果比单纯身体锻炼更好。这意味着透过运动心像，可能成为更优秀的运动健将。

状态

客观而言，随着人类生产力与科技的发展，生存环境会有所改善，生活水平与生活质量也会有所提高。但我们逐渐认识，仅依靠客观环境的改善，并不一定能够使得人们的心理情绪趋于快乐与祥和，这就表明二者之间没有必然的因果关系。

人对于生存状态及生活水平的欲求是无止境的，如若人们在改变客观环境的同时，不注重从主观因素上改造自我，去提升自我的精神境界，那么环境再怎么变，我们的心理还是得不到清净的。

因此，我们所谓的净土不在心外，而是在清净心性之中。时下人们的心理处于躁动不安的状态，即使是在开车也难得一时的心平气和，于是各种心理疾病乃至于由心理而引起的生理疾病纷纷出现，这其实也是意念不坚决所造成的。

心净

意念我们看不到、摸不着，但它确实存在，它就像我们发心要做好一件事，发心就是开发我们的心地，就是建设自我。佛教将心比喻为田、为地；田地不开发，就无法播种；心地不开发，也无法长养善知识，发心才有动力去实践生活中的真善美，才能自度度人。

当个人的心性不是清净无染，而是充满贪婪的欲望，那么由这种贪欲而生成的心境，以及由此而来而看到的世界，就是一片消极的秽土。可唯心所变，唯意念所变；欲得净土，当净其心，随其心净，即佛土净。不要小看意念，能够坚持一种信念，事情都会慢慢地往好的方向发展。