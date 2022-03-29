我们无法拿过去的经验去应对这个时代，既要让头脑保持灵活的敏感度，也要让心态和情绪保持一个伸缩有度的状态，随时可以勇猛精进，也要学会随遇而安。

母亲在上海的公寓小区被封，之后陆续传来不少上海亲友的小区同样被封锁的消息，等待接受核酸检测。母亲不紧张不生气，说食物水果足够，三天很容易过。母亲是个自我世界丰沛的人，上海也春暖花开，宅家看书看电视她气定神闲。视频那头是远在洛杉矶的女儿，她每周报告着美国情况，说自己“还在岸上”，奇迹般地没有染病，但是加州校园在春假后完全不须要戴口罩，还是让她有点不放心。

在中国的母亲和在美国的女儿很担心我，每天看着新加坡两万个病例，希望我聚会不要太多，走动也不要太多，安然度过目前的高峰期。一个家庭被分隔在三个地方，也正好对应着疫情管控三种不同的政策，中国的完全清零，美国的彻底躺平，以及新加坡的谨慎开放。

众所周知，中国对冠状病毒的防疫政策与国外有本质区别，在中国没有这么多花花肠子，对冠状病毒从头到尾就是一个策略——赶尽杀绝，彻底清零。冠状病毒的防疫策略，是对一个国家组织能力与治理能力的重大考验。防疫一旦失败，会让成千上万人失去生命，导致整个社会出现巨大的震荡，付出惨重的经济代价。最初武汉高峰时期，每日新增患者大概就是3000人左右，然后医疗系统就被击穿崩溃，最后还是全国支援武汉，才算是稳定了武汉的疫情。

德尔塔病毒更具传播力，即使接种疫苗也可能会感染，中国一旦放弃对病毒赶尽杀绝、彻底清零的策略，就有可能出现无数个武汉2.0版，届时恐慌将扩散到全国，后果不堪设想。

奥密克戎突破了疫苗的屏障，造成了大流行，但庆幸的是科学研究发现奥密克戎变异株感染主要侵袭呼吸道而不是肺部，患病以无症状感染者和轻者为主，未发生对医疗资源的严重挤兑。同时新加坡政府为了缓解社会经济压力，认为时机已到解禁限制人群聚集、强制戴口罩等措施，甚至宣布了开国门的时间表，此所谓形成“与病毒共存”对策。

目前中国全民防疫以及动态清零政策从初衷上说，也是希望以较小的代价来换取整个社会的正常运转，长期深陷疫情才是对社会和经济的巨大伤害，因此看起来哪怕上亿元的核酸检测也许是“值得的”。

愿望和对策之间要有现实的印证，躺平后春假返校的加州校园，是否染疫数字飙升？病毒四起的中国清零是否能全面杀敌，贯彻到底？而逐步放宽的新加坡是否真正达到全民免疫？都是摸着石子过河，走一步看一步。

疫情常态化，管控多元化的同时，两年多以来，人们习惯了，更加淡定了，也许持续得太久，大家慢慢适应和麻木了……只是下雨下雪，没有人能逃避幸免，无论是你完全听不到炮声的俄乌战争，还是香港的困局，都隐形或显性地影响着我们，或早或晚，或多或少，这个时代，我们需要置身之内的能力，远方的苦难可能离我们并不遥远。

我们无法拿过去的经验去应对这个时代，既要让头脑保持灵活的敏感度，也要让心态和情绪保持一个伸缩有度的状态，随时可以勇猛精进，也要学会随遇而安。大概需要一种非常放松的状态，太紧绷的人，太自以为是或者是太包裹自己的人不容易拥有这种能力，它需要我们以坦然之心，自在的心去应对这些无常，这些变化和变迁带来的不适的、陌生的，或者是崭新的开始。