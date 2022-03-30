“一个人躺着时，会摔倒吗？”

星云大师说：分享故事：少年站起来、躺下，躺下后又站起来。父亲看他举止怪异，便问：“你在做什么？”少年疑惑地问：“当我站起来时，阴影就出现了；当我躺下时，阴影便消失。为什么一个人站着有阴影而躺下没有呢？”

父亲问：“一个人躺着时，会摔倒吗？”少年答：“躺着的人怎么会摔倒呢？躺着最安全。”父亲笑着说：“正因为一个人躺着最安全，所以也就没有人生的阴影，没有摔倒和失败的担忧，躺着的人生，虽然最安全，但也是毫无作为的人生啊！”

父亲接着说：“一个人站着，就会有阴影，就会有失败的风险。但也只有一路走下去的进取人生，迎来的才可能是光明。”

加油

我们该有的站点，三点参考：

一、加油站：人生的道路是漫长的，在漫长的道路上需要加油站。因为人生的路走得疲倦了，需要鼓励，需要增强力量，人生才能更有希望，更有动力的往前迈进。除了加油，也需要供应，让供应站为我们提供各种服务，采购各种所需。所谓服务的意义，就是人人为我，我为人人，我能在供应站里获得服务，大家也能因为我的服务而得到方便，我们都得靠着缘分生存和发展。

二、休息站：人生路上总不能早晚不停的奔驰，总要休息。到了休息站，可以吃个餐饮，买些零食，做各种方便，甚至散散步、伸伸腰、活动筋骨，这是出外在旅途上的人都需要的休息站。平时我们居家，家庭就是我们的休息站，在家庭里有三餐的供应；在家庭里，可以看一本书、读一份报，就是唱唱歌，也没有人会来干涉你，所以家庭是每个人最好的休息站。

三、接驳站：人生的路也不是一个人走的，先是我们的曾祖辈，再来是我们的祖辈，我们的父辈，甚至后辈，一代一代的在人生路上传承接力。就好像现在的运输，有时候也需要接驳。透过接驳，才能一站一站的一路通行。

少壮

人生不能少了站点，就如人生也不能少了善知识；如果我们懂得随时亲近明师，有善知识给我们鼓励、提示和谏言，那么我们的人生道路一定会少走弯路。

如果我们觉得自己学识不够、技能不足，就一定要虚心地去上课学习，努力更新自己再创前程；现在的社会，一些年轻人流行“躺平”文化，选择从工作中抽离；所谓“少壮不努力 老大徒伤悲”，若错过光阴，错过身边的善知识，后来纵然努力，亦难成就。