点智慧：心中一朵莲花

“我只要内心宁静就好…”

星云大师说：分享故事：小村子池塘长满莲花，蜻蜓飞过来想在水里游戏，但它玩了一下就跑到莲花叶上喘着气，对莲花说：“这水怎么这么脏？害的我没有玩的性质。”

莲花说，这是因为下面有污泥的缘故。蜻蜓说：“哦，我明白了。这里有污泥这么脏，你处在这么差的环境，却仍美丽整洁，难能可贵啊！”蜻蜓说完就飞走了。池塘底下的污泥却有话说：“你这莲花假清高，你长在池塘扎根在我的身上，却还嫌弃我，你不愿在这儿，长在河水里好了，说不定什么时候下雨，就把你冲走了。”

莲花说：“我没有嫌弃的意思，我的那些美名，只是别人强加于我的，我并不这样认为。我倒是很感恩养育我的池塘。”污泥说：“别人凭什么那样赞扬你？说你什么出于污泥而不染，你不染？你整天都喝这污水，吸收的营养打我污泥身上来。你说你哪里比我干净！”

莲花说：“名誉只是身外物，名过于实名不符实也有可能，你又何必太看重呢！别人这么认为，也许只是从表象来说的，虽然不准确，但要表达的道理确是可取的。那就是只要你有一颗整洁的心就足够了，至于别人知不知道，赞不赞誉，都是次要的。”

污泥听了羞红了脸，说：“是啊！我只要内心宁静就好，何必在意别人怎么评论呢？”

庄严

花不只像人生，花也像人的心。我们常以心花怒放来表示欢喜，好的心就应该像花一样，可以把欢喜带给别人。尤其花正开放时，总是毫无保留的把它最美的一面呈现出来，供人欣赏。所以人生应该像花一样，尽其所能的贡献己力，与人共享，将人间妆点得更美丽。

而莲花在佛门中，佛菩萨常拿来作譬喻，表征着清静、无染、光明、自在、解脱之义。佛陀坐莲花显的很庄严，清净自在，安详无比。而我们更应该让心中能长出一朵莲花，学习它的宁静、祥和、安忍的气质，不管所处的环境如何，都不受影响，这就犹如在娑婆世界修行，重点就是保持一颗清净心。

无量

莲花的香、净、柔软、可爱四种特德，比喻我们应该修持常、乐、我、净四德。另外，虽然只是一点微滴之水，也不会停留在莲花上，菩萨修行也是如此，在修行时灭除种种恶业，生起各种善业，一心守护身、口、意三业的清净，而不与微小的恶念共俱。

莲花也有“戒香充满”之意，示意我们应该坚守一切戒律而无所毁犯，由于戒行能灭除身口的恶业，如同香能除去粪秽的臭气。 如果我们每个人的心中，都能有一朵清净的莲花，就一定能有无量的智慧——把良知、良能启发出来，福慧果报无量。