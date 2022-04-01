“人不可能离开社会独立生存…”

星云大师说：分享故事：智者在纸上写了四道简单的数学题： 2+2=4、4+4=8、8+8=16，以及9+9=19，围观的信众看了，异口同声地说：“您的9+9算错了，答案应该是18，而不是19。”

智者这时放下笔，看着他们说：“是的，大家看得很清楚，这道题是算错了，可是你们有没有注意到，我前面算对了三道题，为什么就没有人夸奖我？而你们却只看到我的错误，而且发声告诉我？”

智者说：“你们可以说这是因为题目太容易，所以答对是理所当然的，而做错显得不应该，所以指了出来。其实，这不就像是人生中我们如何待人吗？别人对我们好，我都把它当成理所当然，可当别人一对我们不好，我们就心生嫌隙，而且还可能记仇…人性的陋习啊！”

心胸

世间自有因果，我们能记住别人的好，自会拥有更多的朋友。家庭成员亲属之间，记住别人的好，这个家庭一定和谐。记住别人的好，拥有感恩心，远比记住别人的缺点、毛病，怀着怨恨之心痛苦地生活要强上千万倍。

即使别人对我们不敬，我们也总是记住他的好处；哪怕只是点滴的好处，我们都默默记在心中。慢慢地，我们心中的怒气就会烟消云散，心胸也自然开阔。有了宽阔的胸襟、宽宏的度量，才能赢得朋友的信任，也增进友谊。

获益

然而，在很多人的观念里，最不能接受的，就是你好我坏，而喜欢我好你坏。但如果我什么都好，别人都坏，人家会饶我吗？所以，有时让别人做好人，我当坏人，反而能获得别人的同情与好感。我们只要凡事忍一忍，做到你好我坏，便可解决很多纷争与问题，开始时大家可能觉得这很难，不符合自己的性情，然而只要我们去实践，就能发现其中蕴藏了许多微妙道理，而最后获益的，一定是自己。

人不可能离开社会独立生存，而人与人之间，靠的就是“缘”来维系，我们结缘，能多结善缘，人生路必然也顺畅很多。