“自己不懂的，并不表示不存在…”

星云大师说：分享故事：综艺节目主持人向嘉宾提问：“电梯里常会有一面大镜子，请问你们知道它的作用是什么吗？”嘉宾们陆续提出答案，如检查一下自己的仪表、用来扩大视觉空间，增加透气感，以及用来看看后面有没有跟进不怀好意的人等等，就是还有一个功能没有想出来。

在一再启发而仍说不出答案时，主持人终于说出了简单的道理：“轮椅使用者不必费神转身，就可以从镜子里看见楼层显示灯。镜子的这个功能，也是要方便他们的。”

嘉宾们听到后显得有些尴尬，嘀咕着说：“谁会想到这一点？”这时主持人就充满深意地说：“是的，生活中我们确实都有很多事情是想不到的，等到知道后才恍然大悟，这也教会我们要有同理心，做事不偏颇，也从别人的角度看问题。”

框框

社会上有很多人，当碰到所不了解的事，又或者事不如他意时，就会有辩解的理由，常常是：我认为、我以为、我想、我要、我觉得……而不肯承认自己的错误；一个人处事，如果容易陷入自我设限的框框，也就不容易进步。

有句话说：“有理是训练，无理是磨练”，我们对于任何事都能敞开心胸听一听，不是坏事，就算到最后自己认为被无理对待，也不用生气，自己可作如是想，无理并非都不好，就像有的植物，我们天天为它施肥浇水，有时反而长得不好，反倒是故意几天不浇水，它却长得绿意盎然。所以，无理也如同是一种养分，可以激发我们的力量，而力量正是我们须要的，而不是自以为是。

我慢

生活中要做到虚心受教而又不丢失自己，我们可做到“相信自己而又不执着”；我们每个人都有我慢心，认为天下唯我最大，也唯有我最了不起，时时以“我”为中心，所以很难把金玉良言听进去。我们要去除我慢心，就要从日常生活中做起，相信世界之大，人外有人。

孔子也说：“三人行，必有我师焉。择其善者而从之，其不善者而改之”；我们能把自己时时放在一个很轻的位置，就能多学一点东西、长一点知识，而且，对于善知识的指导，我们更应心存感恩，不要心有不服。果能如此，则将来或有一点人缘和前途，我们为人处世方面也就成功一半了。