她生前不曾穿的，过世后满足儿子的想象，确实不孝到极点——只够买这样的先人仿制品。红尘现实的富贵荣华已经触及不到了，我再妄想也该是无缘。

以前路过布庄，会进去看看——老铺深而长，灯光炽亮，桌案上都是布匹，花色斑斓，稍好些的摆在壁上，一捆捆林立，很有气势；讲究的搁在里头，或者楼上，熟客不必亲身去，东家伙计会将一本本布样布办，递前来过目。我从前跟父亲来，他的生意上朋友多半是布店里的，后来长大了，信步入内，也只是怀旧所致：坡底旧区的老字号，他们家的媳妇迎出来招呼，那身唐装衫裤，淡青底浮出碗口大的玫瑰花，艳丽绽放，无处不在，仿佛是店里的活招牌——我笑说要这么一块料子，她哎哟一声，抱歉说没有了。看了其他，买回去的也很瞩目，一块是枣泥暗红，点点白沙，似乎是放大的粗粒子，花开得足，不知是芍药还是别的花；另一块，珠灰背景，花儿一簇簇，毛绒绒的，花瓣桃红翻白，是苦寂泥潭里静静开出花来。这些布摸上去，滑不溜手，罩在身上，遍体生凉，不会热，布也不会皱。妈妈笑道：不吸汗的。真气人，老派的人剪一块布料，总不习惯新颖滑腻的材质，大概衣服穿旧了，好当抹布什么，得有吸水功能——买了布料，叨念几句，她就去做了衣裳，还得去相熟的哪个妇人处，对方裁剪缝制的领子袖子方有工夫，不会穿得逼仄窄小。偶尔她出去，还是穿旧衫，啰嗦了好阵子，才换了。难得一见穿新衣，花影满身，我觉得悦目又得意。