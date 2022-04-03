“不要让愚痴这头狂牛去触伤别人…”

星云大师说：分享两个故事：某个村里的居民，每天要走五里路到河边取水，他们感觉这五里路很遥远，很辛苦，于是就派代表向国王请愿。国王想了一下说：“好吧！以后这五里路，就改名为三里路。”村人们无不欢天喜地，争相走告说，以后要挑水，只要走三里路就可以到了！然而，他们是否有想到，就算路名改为一里路，他们还是得走五里路啊！

另一个故事：一个贫穷的痴人，由于无力养育全部的子女，所以就把营养不良的小儿子饿死。他又把全家大小带出门，让出空房子给死去的小儿子。邻居见了就说：“人死要入土为安，你应该赶快把孩子埋葬才是啊！”痴人想想也有道理，赶紧跑回家，随后一想，要怎样埋葬小儿呢？对了！就拿平时挑粪的担子来挑吧！可是，担子只有一头，挑起来不能平衡，于是他又再杀死另一个孩子，双肩各挑着一个孩子，这不就可以顺利的将孩子挑出去埋葬了吗？你看，痴人可不可怕！

分享

分享一首偈语：“若不制愚痴，愚痴则伤人，犹如凶恶牛，舍走遂触人”，这首偈语主要提醒我们，要制伏心里的愚痴，不要让愚痴这头狂牛去触伤别人。

什么是愚痴？不信因果是愚痴；不奉行慈悲是愚痴；不知戒律的利益是愚痴；毁谤好人、善事是愚痴；不奉行道德是愚痴；也有些人自以为聪明，思想介于正邪之间，似是而非的人是愚痴；甚至常常讲话伤害人而自得其乐，这样的人也是愚痴。

我们如果无法去改变身边愚痴的人，也可反省自己，千万别做愚痴人，我们应当开发自心的慈悲智慧，培养正知正见，端正道德人格，切勿放任愚痴的狂牛去践踏我们心地的良田。

对治

愚痴，不是愚笨如白痴，而是无明，不明白真理，不明白是非、因果。我们常看到一些所谓“世智辩聪”的聪明人就是如此。他们说话似是而非，毫无正见。有句话说，破戒不可怕，破见才可怕。因为犯了戒，通过反省忏悔，能得清净；可如果一个人沒有正确的见解、观念，则所言所行往往愚不可及，乃至犯下诸如口业或者滔天大罪也不知，而这一点，尤其常见于网络世界里。

愚痴、邪见如何对治？要用智慧来对治。智慧从哪里来？有的智慧从多听闻和阅读而来，比方我愿意多看多听并更全面去了解事理，所以我增加了智慧。有的从思想而来，从何处想？从生命、从大处去想，想通了，思想就可以成为我的智慧。有的从自己的实践而来，从自己的修行，慢慢地从自己内心证悟，得到智慧。