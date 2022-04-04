“生活中的幽默…”

星云大师说：分享故事：三位大学校长一起吃饭，饭快吃完时，盘中剩下一块让人百吃不厌的东坡肉。三位校长都好想吃这块东坡肉，其中一位校长就提议：“谁能够说出一句三个人都同意的话，谁就可以吃这块肉。”三位校长都同意了。

甲校长说：“我们的大学，是全台湾师资最棒的大学！”这所大学虽好，但也只是某些科系出众，其他两位校长都不太同意。乙校长则说：“我们的大学，是台湾近十年来进步最快的大学。”可是，大学的进步，也不止这间，听在其他两位校长耳中，也是不太同意的。

此时，只见丙校长笑嘻嘻地说：“我是我们三人之中最笨的一个！”丙校长一说完，就挟住那块东坡肉，往自己嘴巴里送。两位校长要阻止也来不及，就只能眼睁睁地看着东坡肉被吃掉了！

化解

我们处事，如果常自以为是，言谈举止间总是有意无意要讲自己优秀、厉害，别人听了肯定不会舒服。因为优秀和厉害，是应该由别人来说的，而不是自己来抬高自己的。相反地，如果我们说自己是平庸的，来嘲讽自己，却往往不会有人反对。而说出自己不好、平庸的人，很可能是大智若愚，他懂得心存谦卑来赢得赞誉和肯定。

西方人崇尚自嘲的幽默，而且视为可贵的品质。当年林肯竞选总统时，对手以严厉的口吻批评林肯是个伪君子的两面人，林肯想，要解释自己不是两面人，实在煞费唇舌，不如用另外的方式说吧！他指着自己一张不怎么好看的脸说：“如果我有另外一张脸的话，你想我还会戴着这张脸吗？”林肯的自嘲，让所有的听众纷纷鼓掌哈哈大笑，他的幽默，成了润滑剂，化解了一场尴尬。

美味

如果一个人的内心不够强大，那就要学会自嘲。一个会自嘲的人，生活才有足够的生机和幽默，足够的活力和余地。一个不会自嘲的人，会失去生活很多的乐趣，一个连玩笑都不会开的人，一个生活缺乏幽默的人，生活该有多么无聊，剩下的很可能全是呆板和固执。

自嘲的幽默也是人生的灵巧，是生活的一种调适的美味，有了这样的幽默，就能导引我们人生智慧的道路。