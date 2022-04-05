“我们活着，就是要相依相存的…”

星云大师说：分享故事：农场主人在住家放一个老鼠夹子，老鼠发现之后去告诉母鸡。母鸡说：“这和我什么关系？要夹的是你老鼠，你自己小心吧。”老鼠又跑去告诉肥猪，肥猪说：“这是你的事，要抓的是你，你还是好自为之吧。”老鼠又跑去告诉大黄牛，大黄牛表情冷漠地说：“你见过夹子能夹死大黄牛吗？夹子是来夹你的，祝你好运。”

后来老鼠夹子夹到了一条毒蛇。女主人不小心被毒蛇咬了一口，住进了医院。男主人为了给女主人补身体，把母鸡杀了。女主人出院后，亲戚朋友都来看她，男主人把肥猪宰了，招待客人。为了给女主人看病，欠了很多钱，没办法，男主人最后也把大黄牛卖给屠宰场了。

缘起

所谓“法不孤起，仗境方生”，世间上的事物都不是凭空而有的，也不能单独存在，必须在各种因缘条件和合之下，才能现起和存在。现起和存在的因缘，其本身又各互有生起的因缘。这种看似牵扯不清，复杂而绵密的互动关系，就形成了解释宇宙万法生起，乃至生命起源的一种中道不二、精深微妙的道理，这个道理简单来说就叫缘起。

因果不能截然分开，因可以生果，果也可以成为另一次的因。譬如甲因产生乙果，乙果又可以成为丙因，丙因又可成为丁果，因中有果，果中有因，因果看来是二，其实是一，是相关联的。所以人和人之间的有缘相见，看似偶然，其实也是一种必然，这也就是为什么会有“百年修得同船渡，千年修得共枕眠”的说法，类似的话还有“前世五百次的回眸，才换来今生的擦肩而过”，意思也是说两个人能相遇、相依和相爱非常的不容易，有我们看不见的因缘在牵引。

温暖

再分享故事：青年住在雪山边上，一天他上山去做事，但迷了路。他在路上遇到一个人，两人为了尽快走出山而相伴。他俩走着，碰到一个冻僵老人，青年要救老人，另外一人却不愿意，说是大家都迷路了，老人这么重怎么背啊？结果那人就走了，青年则毅然把老人背在身上。

山路又滑又崎岖，青年小心地走着。老人身体蛮重的，老人越重青年背着也出汗了，一出汗就有热量，时间一长，他的温暖给了老人，老人渐暖的身子也给了他温暖。当他们快走到村口时，看到刚才离开的人冻死了……青年自己也没有想到，他一心救人，却也因相互取暖，最后也救了自己。

我们在人世间，不就是都要互相关心、关怀，互相的依存和取暖，才能活得更好吗？