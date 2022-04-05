大年初四赶上好友——老成新居入伙，狐狸夫妇便约我到老成家串门。咱们六手空空，不带年货，不带柑，临门点了外卖就敲门进屋了。

本想着目送亲人就在那不久前的一年，不宜穿红着绿便婉拒邀约。毕竟旧事能别，故人难辞。辞旧迎新若不建在心态上，所有的仪式都是过场。

老成却说，只当是来过年，不是去拜年。

也对，有长辈的新年才是过节，不然，只当是休假在过家家而已。

我就那么轻易地说服了自己！

明明是第一次到老成的新屋，可我们就是压抑不住那毫无廉耻的熟悉感。自动自发地打开冰箱掏水喝，迈开步伐巡逻式参观，翘起二郎腿霸占主人家的电视……

“我们就不能客气点吗？”口出质问，却止不住抓瓜子的爪子。

老成忙不迭地奉上一罐罐年饼给一群鹊巢鸠占的客人，还得忍受我们肆无忌惮地对零食的评头论足。

羞耻心呢？合着黄梨酥被嚼入肚了！主人家的放纵，我们自当是宠溺。

原来喧宾夺主是如此肆意妄为！

狐狸负责剥皮给大伙儿递橘肉，赞道：“这柑不错！”

“还是比不上新西兰的橘子啊！”

怎能相提并论？那是打工度假，能现摘现吃呢！

“想当年橘子当饭吃，现在吃片柑都得衡量身体受不受得住！”

年少轻狂，总以为每一滴汗水换来的果实都是无害的。

“为了个橘子可以是只猴子！”

我没有爬树的童年，但有攀树的成年，我为曾属猴而骄傲。

橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳，我们竟没发现橘柑在话题里自由切换。

嘴说着新年的柑，心想着新西兰的橘子。看似没有不同，但不一样的是……新西兰金灿灿的橘子是挂在树上，而眼下黄澄澄的柑则是在不同的包装袋里平躺。

离开新西兰快13年了，可那口甜仿佛就在昨天。

那时候，无惧风雨打在我们的身上，穿着雨靴蹲在果园调侃说，怕是以后看到橘子就掉头跑，新年都不吃柑了！

结果呢，每一年吃着柑，遥想着橘子。

“从没想过回家的路那么远。”一句话让一群回不了家的游子抱团沉默了。

是啊，就像当年我们从没想过自己会在将来那么想念橘子。

人啊，非得走在弯弯绕绕的道，才晓得所有的距离似近若远。