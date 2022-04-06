“了解自己今日的一切，来自祖先的传承…”

星云大师说：分享故事：孔子的学生曾子，是一位孝子，他曾说过一句话：“慎终追远，民德归厚矣。”《二十四孝》记载曾子的一个故事：家里很穷，有一天曾子到山上砍柴，正好家里来了客人，他的母亲独自在家，不知道如何招待客人，无法和曾子取得联系，所以很着急。

后来左等右等，曾子还没有回来，母亲就想出一个办法，她知道儿子平日非常孝顺，念念不忘父母，所以她就咬自己的手指。咬得很痛，十指连心，结果曾子在山上就觉得心里很不舒服，感觉家里可能发生什么事了，就赶紧从山上跑回来，回家一看，才知道家里来了客人。

母亲告诉他：“我是实在没有办法联系到你，所以才咬自己的手指，希望你能有所感知。”故事告诉我们，我们是父母所生所养，与父母本是一体，与我们的先祖也都是一体，是可以心心相印，互相感通的。

古人有三种礼仪极其慎重：婚礼、丧礼和祭礼。这些礼节礼仪虽然只是形式，但却是一种表达心理情感的方式，如果形式都不要了，那我们对历代祖先的思念感激之情，何以体现？

期许

今天2022年4月5日，农历三月初五，是华人的传统节日清明节，也是重要祭祖和扫墓的日子。按照民间习俗，在清明节期间，人们会带上水果食品、纸钱等物品，来到祖先的坟墓前，焚化纸钱，为坟墓培上新土，再折上几只嫩绿的柳枝插在坟上，然后叩拜行礼，进行祭拜，以此寄托大家对先人的无限思念之情。

祭祖，一者让子女慎终追远，饮水思源，了解自己今日的一切，来自祖先的传承；同时提醒自己今后所行所为，不可有辱祖先，进而要以光宗耀祖、光大门楣的自我期许。因此，祭祖礼也有培养感恩心与责任感的双重意义。

回馈

我们在世间生活，最重要的就是要有情，因此在这一天，大家可以放下手中的一切，珍惜一个和家人团聚的机会，与亲友和长辈一起去祭祖。祭祀的物品无需隆重，重在表达心意，就算是一枝鲜花也可以表达打从内心的真心诚意。

所谓祭祖无忘则家良，一个家庭，不忘记祭祖之戒、不忘失丧祭之礼，必定是一个良善的家庭。我们的慎就是要谨慎做人，照顾好自己的身与心，在人间为社会付出，利益人间就是对祖先最好的回馈，这就是“慎终追远”。