“小事如果不处理，可能会酿成大祸…”

星云大师说：分享故事：晋代大将军陶侃，年轻时当过浔阳县吏，负责监管捕鱼的公务。一次陶侃拿了所管的腌鱼回家，母亲马上叫他把鱼退回去，并且责备他说：“你身为官吏，拿官家的东西回来，不但没有好处，反而会增加我的精神负担啊！”一条腌鱼就会增加母亲的精神负担，陶侃当然明白其背后的意思，马上把腌鱼拿回去。

另一个故事：唐朝监察御史李畲（念shē ），一次差手下把领得的俸禄及米，交给他的母亲。他母亲顺手把米斗量了一下，发现多出了三石，便问：“你们是不是没把冒尖的部分去平，所以多了些？差使答是。母亲又问：“那照理我应该付你多少脚钱（运费）呢？”差使答：“给御史送东西是不用给脚钱的。”母亲听了非常生气，硬是给了脚钱，并要差使把多余的米送回去，同时为此责备李畲。后来李畲将管米的仓官问罪，并要求悉依规定办理。

累积

我们要留意什么？三点参考：

一、祝融起于小火：报章经常会报道哪户人家失火，哪座组屋烧毁了多少单位。起火原因大都由于不小心，香烟头没有熄灭，或是电线走火，又或者为不合规格的电动脚车电池充电所导致的，酿成祸害。如果我们能在小处就有注意，火患是可以避免的。

二、大盗因于小偷：谚语有云：“细汉偷挽瓢，大汉偷牵牛”；我们经常会看到一些惊天动地的社会事件，好比绑票、偷抢、杀人等；这许多人之所以犯罪，都不是一夕之间能为的，乃是从小事引起，如贪小便宜、好打好斗养成习惯，渐渐地才成为盗贼，无恶不作。所以，人应该慎于小事，凡事马虎不得。

三、圣贤成于小善：世间的好人、圣贤，他们之所以伟大、崇高，不是一日所成的，是做了多少善事，点滴的善行聚集起来，才树立了今日圣贤的形象，或成为一个道德君子、善人，受到世人景仰。因此，成圣成贤乃从积聚小善做起。所谓“不辞小水，方能成就海洋；不积小善，无以圆满至德”，做大老板，也得从小事学起；无论做大事、做好人，都是要从小处累积力量、功德和因缘。

小节

有的人一心想要做大事，但是要注意，做事不能不拘小节；一举手一投足稍不留意，就会坏了大事，因此，任事当如临深渊，如履薄冰。好比商朝纣王因贪图精致象牙筷子，致使朝代政权毁于奢华的生活小节。所以，小节不能忽视，一旦不在乎，大节难免出问题；小节丢失了，大节也就难保了。