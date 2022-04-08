调侃他人的身世或短处，将其痛处包裹售卖，赚取欢乐，那真是三年不洗口，一张臭嘴了。

本届奥斯卡金像奖颁奖礼最吸睛的片段，是美国歌影明星威尔史密斯上台掌刮主持人克里斯洛克的一幕。巴掌与脸颊一拍即合，惊呆全场，令全球议论喋喋不休，孰是孰非，弹幕四射，宛如一场舞台上大战方酣的俄乌战争。

史密斯赏了洛克一记响亮的耳光，缘于洛克在星光烁烁的尊贵舞台上口无遮拦，调侃了台下史密斯之妻的光头发型。洛克在“最佳纪录片”颁发之前耍了一段嘴皮，对坐在台下的史密斯之妻说：“杰达，我迫不及待地想看你演《英勇女军》（G.I. Jane）了。”言下之意，洛克是把她比作电影《英勇女军》里剃光头的女主角。她听了这段描述，面露不悦，接着观众眼睁睁望着高大的史密斯阔步上台，给了洛克一个结实的巴掌。史密斯回座前仍不解气，对着洛克发飙：“别再用你的臭嘴说我太太的名字。”

杰达在颁奖礼上以光头发型示人，与个人健康有关。若干年前她的身体免疫力出了状况，以致严重脱发，至今未能根治。她索性剃去三千烦恼丝，以短发光头见人，这点消息，当地早有传闻。

史密斯掌刮洛克一小时后，颁奖礼现场宣布影帝奖项，史密斯抡元夺魁。他上台领奖发言时，对自己先前的掌刮举止落下一句：“爱让人做出疯狂的事”，有怒刮主持人是为卿卿出头的心思。

洛克是喜剧演员，擅于就地取材，笑哏、脏哏，顺手拈来就能收获剧场观众的爆笑。这回拿捏失准，碰上硬钉子，打落牙齿和血吞。史密斯的掌刮没有把洛克打慌，他火速回神不提此事，从容继续主持，忘了炽热燃着的脸庞。事后，洛克选择不报案不提告，他塞翁失马，几天后的脱口秀门票被抢购一空，黄牛票飙至上千美元。

史密斯因一句“玩笑话”贸然步上至尊的星光舞台施暴，显然不符合众人的期待，因为他其实有别的得体选项。他这一掌太亏了，卿卿芳心得几许，只有史君知晓；史迷黯然，没有欢呼却是个事实。奥斯卡已启动了惩罚程序，他的星路会灭去多少星光？

影帝怒掌为卿卿，我联想到源于西方互开玩笑的愚人节，学府里作弄菜鸟新生的迎新拖尸活动，以及整蛊恶搞的生活文化。影视发达以后，整人节目遍地开花，广受世人青睐。面对他人的玩笑恶作剧，西方人多能摊开双手耸耸肩，表示不以为意。视频里那些整人恶搞的桥段，过了头的也有些。路人甲在不知情下被耍了，有点不悦，工作人员便指着镜头，他才知道被忽悠了一回，却立马换上笑脸以遮糗。

洛克、史密斯及其妻皆为年过半百的美国知名艺人，理应熟悉这套调侃文化，明白不同人有不同的玩笑底线。史密斯打人一小时后获得影帝荣衔，让奥斯卡主办方颜面尽失。他游走演艺圈数十年，自然明白江湖礼数，他的掌刮效应，绝非微风漾起的一圈小涟漪。主办方当晚就亡羊补牢，发布道歉公文，主持人又无意报警提告，莫非这出戏就此落幕？舆论不甘罢休，各种炒作陆续登场，美国网红兼职业拳手保罗蹭了热度，表示愿意支付美元酬劳3000万（约4071万新元），邀约二造上擂台单挑对决，恩怨嫌隙以江湖方式了结。

当众被掌刮的滋味，法国马克龙总统领教过。去年，马统领巡视法兰西东南部，近距离与民众接触时让吃瓜群众赏了一巴掌。心理学家说，掌刮是一种攻击，目的是羞辱对方，而不是要伤害。即便生活苦闷，需要调剂，开点小玩笑甚好，但整人解闷也该有个度，挖苦他人缺憾，博得众生一粲，算不得能人。三千年前，《诗经》留下：“相鼠有皮，人而无仪，人而无仪，不死何为”的诗行。祖宗在乎的，是养德修为。从前小学课本里便提醒学堂上的虎崽犬子们，生而为人，当有同理心，不该刻意模仿瘸子走路，不该跳上课桌学着农妇挑担卖菜的样子。调侃他人的身世或短处，将其痛处包裹售卖，赚取欢乐，那真是三年不洗口，一张臭嘴了。