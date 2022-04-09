“对物质尽量简朴…”

星云大师说：分享故事：宋代大慧宗杲禅师和雪巢法一禅师，因为战乱而相偕渡江避难。宗杲禅师的行囊中藏了一枚金钗，作为路费之用。他怕丢失这么贵重的东西，经常趁同伴不注意时拿出来检视。有一天，这个情形被法一禅师发现了，就趁着宗杲禅师上厕所时，把他行囊里的金钗掏出来，丢到江中。没多久，宗杲发现金钗不见了，一时间非常懊恼沮丧，不知如何是好。

法一禅师这时便说：“你的金钗已经被我丢到江里了。我们参禅学道，是要解脱生死烦恼，没想到你竟为了一枚金钗失魂落魄！”

法一禅师的一席话，令宗杲听了如雷贯耳，当下升起惭愧心，立即向法一行礼以示感谢。

积累

俗话说：“人为财死，鸟为食亡”，大多数人一生都在财富路上奔波劳累，都梦想着自己能够大富大贵。但是有钱就能一辈子幸福安稳了吗？释迦牟尼曾有一偈曰：“钱财身外物，悭贪难受益，纵积千万亿，身死带不去”，人生来一丝不挂，死去时也是赤条条，再多的财物积累又有什么用呢?

而如果我们能在生活当中明白这个道理，也不必在生死问题上有所忌讳，那在做人处事方面，必然会有新格局。

躯壳

到底“生从何处来，死归何处去？”，对于这个问题，一般人不但不了解，而且不重视生命，只知道求生活。知识水平较高的人，除了生活之外，还知道有生命，但是仍然不重视生命，因为死对他而言是茫然无知的。有人说：“人是在无可选择的情况下接受了生命，然后在无可奈何的条件下度过生命，最后在无可抗拒的挣扎之下交还了生命。”

其实，有生命就有生死。因为无常之故，世界有成住坏空，自然有寒暑冷热，人类有生老病死，山河大地及一切自然现象，都会有变坏的一天。我们可以慢慢试着去了解，了知人生与万有诸法互相为缘，互相生成，透悟了这个道理，对于生死也就不觉得可怕，因为生死本来就像世俗的搬家一样，只不过换了一个躯壳而已。