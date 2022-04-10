“活动，能散发活力与朝气…”

星云大师说：分享信息：对大多数朝九晚五的上班族来说，每天连坐几个小时十分常见，如何避免久坐不动又不耽误工作呢？英国广播公司电视节目主持人莫斯利医生（Dr. Michael Mosley）表示，只要少坐多站，就能帮助身体健康。它可以增强心跳、有助于新陈代谢，也能让骨骼受益，并可促进心理健康。

莫斯利指出，久坐不动对健康非常不利，但大多数人都难免有这个恶习。以英国人为例，许多人平均每天坐着的时间超过10小时，如此久坐不动，很可能引发一系列健康隐忧，其中包括增加心脏病、Ⅱ型糖尿病风险等。

莫斯利曾参与一项实验，让办公室职员每天多站三个小时，连续一星期。结果发现，站着工作可以提高心率，其中有位研究人员做了统计，如果连续站着办公一年，所燃烧的卡路里总数相当于跑10个马拉松。而且，当参与者站着办公时，血液中血糖的清除速度要比坐着时快得多。

莫斯利说，除非每天做40分钟中等或剧烈运动，否则无法抵消久坐不动对身体所造成的伤害。而最好的办法是打断久坐不动的习惯，经常站起来活动一下。

养成

《佛医经》记载，一个人得病有十种因缘：一、久坐不饭，二、食无贷，三、忧愁，四、疲极，五、婬妷，六、嗔恚，七、忍大便，八、忍小便，九、制上风和十、制下风。《心地观经》也说：“观自身如新生子，慈母怜愍，恒加守护。我身亦尔，若不守护病之身心，即便不能有所修证。”所以，我们平时就应多注意身体的保健。

人的六根每天都在活动，所谓：动身、动手、动心、动气、动容、动听、动情、动脉、动魄、动力、动作、动机；甚至有时还会动武、动火、动怒等。因此，修行最简便具体的方法，先要养成好的动、去除坏的动，除了身体要动，也要坚持善美的动，就是让六根清净。

楼梯

对于我们的身体构造来说，我们在工作和玩耍时，身体应是直立和移动的，只有在休息时才坐下。但现在很多工作都需要长时间久坐不动，少活动的生活方式包括久坐在桌前工作、开车或乘车时久坐、坐着看电视或上网等，这种生活方式对身体有多方面影响，导致体重增加和肥胖相关问题，以及

肌肉力量丧失，骨骼变弱。

动，是人生的意义；动，是生命的活力。因为有动，才能向前，才能活跃，才能学习。所以，在工作时，争取休息片刻，站起来走走，做些伸展动作以促进血液循环。我们平时也可以养成走楼梯的习惯，并且在午餐时间抽空在附近走走。