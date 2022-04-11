“吃到七分饱已是极好…”

星云大师说：分享信息：美国耶鲁大学最新研究指出，减少14%的卡路里摄取，可以让成年人的胸腺功能更好。胸腺是位于心脏上方、产生抗病T细胞的器官，通常比身体其他部位衰老得更快。阻止胸腺衰老，可以进而延长寿命。研究人员称，这个器官可以恢复活力的事实令人振奋，因为过去几乎没有研究发现这种情况会发生在人类的身上。

长久以来，关于减少卡路里摄取与健康长寿关系的研究，不断在进行。这项发表在《科学》杂志上的研究，招募了238名26至47岁的非肥胖成年人，要求其中三分之二的人减少日常饮食的卡路里摄取，并定期测量体重，以评估他们对计划的坚持程度。

结果显示，参与者平均减少大约14%的卡路里摄取量。对每日摄取2000大卡的女性、2500大卡的男性来说，相当于减少300大卡的热量。两年后，以核磁共振检查，测量其T细胞数量与胸腺周围的脂肪量，研究人员发现，减少卡路里摄取的群组，腺体周围的脂肪减少了，胸腺的功能更好。而另一组没有限制饮食的群组，几乎没有变化。

清淡

生活中讲究饮食清淡，多吃粗粮，吃到七分饱已经是极好。懂得这个道理的人，大多数都身体康健，很有精神。就像国学大师南怀瑾一样，他的饭量很小，在中午只吃少许略放些盐的花生米，而晚餐就只是一碗稀饭，碗不大且盛得不满。

稀饭大多时候是用小米和红薯煮制的，到了秋天之后，小米红薯粥则改为薏米小米粥，偶尔还会在喝粥时，配上一碟小菜，或是辣白菜，或是豆腐乳，或是湖南的酿豆腐和宁波的盐水笋等。当旁人问起他时，他说道：“一般人习惯把胃塞得满满的，胃里微微空了一点，他就觉得饿了。饮食之道就是牢记四个字：少吃多餐，其次是清淡。”

损耗

细嚼慢咽就能帮助我们吃得少，因为有利于肠胃的消化，让我们渐渐有了饱足感，这样做有益于我们的健康。然而现代人应酬多，花太多时间在宴席应酬上，有的还需狼吞虎咽争取时间，这两件事对于身体的健康都是大损耗。现今社会也很流行一边吃饭一边开会，这其实也不健康，若一定要办餐会，可以先吃，告一段落后再讨论，讨论到觉得饿时，再继续吃；边吃饭边说话，也是会妨碍肠胃消化的。

古德说吃饭七分饱，意指不贪求、不过饱；佛教也说修道人摄取食物“如蜂采华，但取其味，不损色香”，说明吃东西只是为了滋养色身，好用功办道，不在口感上过多重视。