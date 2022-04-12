“第一颗扣子扣错，接下来便是一连串的错误…”

星云大师说：分享故事：范某任职十年期满，看着同在乡镇工作的同事升至县领导，自己却落选，心理不平衡，不从自身找原因，反而埋怨组织待人不公。后来范某也被提拔，到经济开发区担任党工委副书记的工作，而此时的范某开始居功自傲、目中无人，利用工作之外的时间参与赌博、每次输赢几千元、几万元不等，还利用职务之便多次与他人发生不正当关系。

后来他的欲望就像一条锁链，一环扣一环，仅两年收受贿赂70余万元人民币，同时操办婚丧嫁娶事宜借机敛财，三次共收取礼金118万元人民币。

所谓“贪如火，不遏则自焚”，范某从收受小恩小惠开始，到后来被揭发，他在忏悔书中这样写道：“当自己面对糖衣炮弹时，没有把持住，悔不当初！人生的扣子从一开始就要扣好。一旦第一颗扣子扣错，接下来便是一连串的错误。倘若及时发现，尚且可以补回；但若是没有改正，则会洋相尽出。可见，这第一颗扣子的重要性。实际上，人生亦如一次扣扣子，关键是走好第一步。”

敬谨

一个人处于危难之际，心存敬谨战战兢兢，能将灾祸减低至最小。反之，一个人在平步青云，处处得长辈宠爱、贵人相助时，就很容易恃宠仗福而骄纵，轻忽侮慢他人，无形中损减自己的福报，福去祸即生。

因此，严谨之人，一定要明白“扣好人生第一个扣子”的道理，首要就是切记，勿恃宠而骄。一个人从无到有，从有到地位尊贵，不能忘记自己的根本，不能将感恩之心弃之，真到了那个时候，患难之交没有了，乡亲故人没有了，乃至贫困时的关系因缘都没有了，这样忘本的人，不仅没有人喜欢，最后也将一步错步步错，走向自我毁灭。

律己

儒家说：“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。”这就是律己的工夫，也是避免自己“扣错扣子”的座右铭。律己可以减少烦恼，是修身立业的基础。《菜根谭》说：“不生恶念，是给予自己的净化；常行善事，是给予社会的美化。”不生恶念就是律己，常行善事则是利人。律己是为自身功德而努力，可以自得其利；行善是为济度有情而发心，能够利益他人。 然而，这些善言，也都要自己每天身体力行去实践，这样就可免于后患。