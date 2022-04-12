何华：白宫园的Glencaird

新加坡真是藏龙卧虎，有钱人大多很低调。媒体时常报道某豪宅被某“神秘买家”买下。“神秘买家”一词的出现频率非常高。

前些天，一位低调的收藏家朋友带了一批画去某私宅小聚：看画、聊天、晚餐。这位长辈收藏家约我一同前往，到了才知道，所谓某私宅原来是“15 White House Park”，即Glencaird。黄友平先生《新加坡地名探索》一书介绍，白宫园一带原为吉尔伯特·安哥士（也译安格斯，Gilbert Angus，1815-1887）的园地，种植豆蔻和槟榔。安哥士是黄埔（Whampoa）公司的股东，也是一位拍卖员。后来这里建了四幢豪宅，其他三幢已经不存，今只保留了Glencaird。消失的三幢中，有一幢叫Cree Hall，它曾被苏格兰人约翰·弗雷泽（John Fraser）拥有。弗雷泽和另一位苏格兰人大卫·查默斯·尼夫（David Chalmers Neave）于1883年在新加坡建立了Fraser and Neave（简称F&N）品牌。当时公司的名称是“新加坡和海峡汽水公司”（Singapore and Straits Aerated Water Company）。在新马两国，F&N饮料很有名，它和可口可乐、百事可乐鼎足而立。