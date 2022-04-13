“人和人好，鬼和鬼好，苍蝇和烂腿好…”

星云大师说：分享故事：荀巨伯（东汉颍州（今属河南）人），生平不详）到远方看望生病的朋友，正好遇上胡人（一般指匈奴）来攻城。朋友对荀巨伯说：“我如今是快死的人了，你赶快离开吧！”荀巨伯说：“我远道而来看望你，你却要我离开；败坏道义来求生，怎么是我的行为呢？” 等到贼兵来了，问荀巨伯：“大军一到，全城的人都逃走了，你是什么人，竟敢独自停留在这里？”荀巨伯回答说：“朋友有疾病，我不忍心抛下他，宁愿用我的性命来换取朋友的生命。”贼兵听后相互说道：“我们这些无义的人，却要攻入这个讲究道义的地方！”于是调动整个军队回去了，全城因而得以保留。

选择

荀巨伯冒着生命危险也要保护病友，是因为他们的友谊建立在道义基础上，这样的友谊，才是君子之交。朋友间的义气，不会因富贵贫贱或生死祸福而改变立场与做法。所谓“人和人好，鬼和鬼好，苍蝇和烂腿好”，我们在社会上，结交什么样的朋友，对自己的一生往往产生难以估量的影响。那么我们要如何选择朋友呢？孔子说得好：“友便僻、友善柔、友便佞”，邪曲谄媚、只能吃喝玩乐的酒肉朋友，多为不忠不义，不值得交往。

表扬

比如丰子恺（中国散文家、画家、文学家）的一句话，简单几十个字，拆开来看，也包含做人的技巧和交朋友的道理，这句话是：“走正确的路，放无心的手，结有道之朋，断无义之友，饮清净之茶，戒色花之酒，开方便之门，闭是非之口。”我们能够如此，道德修养有修为，也将能追求有高度、有品位的人生。

我们在结交到好朋友之后，又应该做什么呢？既成知交好友，彼此就要互相尊重和包容，对于朋友的美德，要加以表扬，并加以学习，甚至进一步互相勉励，更见真情。我们也不可为了一句话、一个人、一件事而伤了多年的友谊，朋友之间能经得起吵架，才能友谊永固。