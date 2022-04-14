“对众生间的尊重是仁…”

星云大师说：分享故事：一名穿的有些破旧、貌似乞丐的人，安静的站在蛋糕店门前的队伍，周围的人发来异样甚至是嫌弃的眼神，轮到他时，他小心翼翼的拿出12元，小声的说：“我要最大的那块”。那是目前最流行的榴梿蛋糕。

店主的孙子刚要赶他走，却发现店主热情的给他递上蛋糕，并微笑地对他说：“欢迎下次光临”。孙子不解问店主：“他可能只是个乞丐，你为什么对他这么好？”

店主说：“因为他是我们的顾客啊！他为了买我们的蛋糕排队许久。我们不应该高兴吗？”孙子点头，继续问：“那你为什么收钱，送给他不行吗？”店主说：“他刚刚的身份是顾客，不是来讨东西的，所以我们应该尊重他的身份。”

后来，孙子有机会在大街上遇到那名买蛋糕的人，原来他是一名清洁工。孙子好奇地问他买了蛋糕是要自己吃吗？清洁工说：“我是要让孙子吃的，我要让孙子知道，这是我努力存钱后排队为他买的生日礼物。我要让他知道，这也是用劳力换取来的礼物。”店主的孙子心想，清洁工心里知道，他也要为自己的孙子，送上一份值得尊重的礼物。

相互

无论我们的地位如何，都不要自命清高，纵使我们高高在上，也要懂得尊重别人。尊重是一种常识，不应该只是下属对上属，小辈对长辈。尊重，永远都是相互的。

尊重之心，是现今社会缺乏的，所以杀盗掳掠才会层出不穷。如果人人讲孝、讲爱、讲义、讲道，就是对师长、对亲友、对众生的尊重，人人都能相互尊重，社会自然安乐祥和。然而，我们现在看到的是，人际之间的尊重都有名利权位之分。我们要做到事事平等观并不容易，但要学习尊重彼此还是比较容易达到的，讲究的就是一个仁字。

分别

天有天道，人有人道。在人世间，要合乎天地，合乎道理。人居万物之灵，仁慈、仁德、仁义才像人。社会上，所有的看不起、鄙视甚至虐待别人的行为，就是出自无仁慈之人的手，而他们的心理很可能就源自于不懂得尊重。

可一般人最大的烦恼是，经常有分别心，有特别亲爱的人，就有特别看不起的人，尤其对于自己的女佣，甚至认为在从事低下工作的人，更容易有分别。所以我们都要训练自己，让自己的心一天天变得更为柔软，慢慢达到仁的境界。