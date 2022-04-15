“感觉自己已死过一回…”

星云大师说：分享故事：小胡罹患胃癌，只剩下不到半年寿命。小胡是一家公司的高管，家庭幸福美满，突然知道自已得了癌症，一时万念俱灰，决定不告诉家人，并利用仅存的时间安排后事。

可说也奇怪，小胡从检查出患癌的那一天开始，平常尽心力经营的事业，变得不重要了。平常疏忽的亲人朋友，突然变得非常重要，几乎一天也舍不得和他们分开。他的思考空间会想到死亡，会想到如何迎接死的来临。他饱受了许多心理和肉体上的折磨，可一个半月之后，他在另一家医院检查，却发现之前的所谓胃癌，竟然是误诊。

小胡一时间想到的，并不是生气。他说：“从医生告诉我胃癌的那天开始，我的胃每天就感觉疼痛，要吃很多药来止痛；确定误诊后，胃却又感觉不痛了。”小胡说：“我感觉到的，是心灵力量原来非常巨大。”

知道误诊后，他把一个半月的身心煎熬告诉妻子。妻子说：“怪不得这些天你对我特别体贴，从来没生过气！”小胡也把事情经过告诉朋友，朋友非常生气，要他提告那名医生。

然而，小胡却有不同的想法，他说：“我其实应该感激那个医生，他完全打开我的思维，想到了从前没有想过的问题；他也使我象死过一回，许多事都不再执着了。我用心地努力工作，这是此岸；更用心地疼惜亲人，那是彼岸。经营入世的事业，这是此岸；经营生死的解脱，这是彼岸……那个医生把我从此岸带到彼岸啊！”

朋友不太明白小胡在说什么，然而小胡却说：“我是真的感觉自己已死过一回了，现在就应该以全新的自己再活一次！”

振作

在佛教里，把此岸看作是娑婆世界，把彼岸当成为极乐净土。所谓此岸是迷、彼岸是悟；此岸是苦、彼岸是乐；此岸是邪、彼岸是正；此岸是束缚、彼岸是解脱。因此，有人把此岸说成种种的苦处，把彼岸说成无限的快乐。例如八苦交煎的人间，就是此岸；八种解脱的净土，就是乐国。此岸不值得流连，不值得停留，人生应该要努力的往极乐的彼岸前进。

然而，就算不是在思考生命课题，我们也应该想想，在生活中，所谓的彼岸，就是处事应该给人平安，彼岸是精勤向上、安住身心，彼岸是如理的智慧生活，而瞋恨、懒惰、散乱、愚痴，那就是此岸了……能做如是想，我们是不是也应该从今天起就好好地振作？

情义

心中的此岸，只有自己一人，孤独、寂寞、无助、无缘；如果心中能够包容彼岸的话，彼岸有人有物、有你有他、有情有义、有山有水，彼岸就是有林泉的安乐净土！

此岸彼岸，其实都在我们的一念心中，我们可以拥有此岸，但也要拥有彼岸啊！意思是说，我们平时处事可以行三好，把此岸建设成净土，让它就跟心目中彼岸的极乐净土一样。我们能消除此岸和彼岸的观念，秉持平等心慈悲心，打破人我的界线，彼此成为一家，这不也是一件好事吗？

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