点智慧：追求的东西太多

“找准自己想要的，人生才有意义…”

星云大师说：分享故事：40多岁中年汉，觉得自己每天冲业绩日子过得沉重，生活压力大，就去求教智者，什么是解脱的方法。智者给了他一个大袋子，要他拿在手上，并指着前方的路说：“你边走边看，如果有买东西的话，就把它们装在袋中，之后看看是什么感受。”

中年汉照着指示做了，等他再回来，袋子里都装满东西，智者就问：“你一路走来有什么感受？”中年汉说：“当然是不知不觉中越走越重，但又舍不得不买。”

智者笑着说：“这不就是一般人的感觉吗？当我们来到世上时，手上本来就是空的。后来我们长大，每往前走一步，就会从生活中捡一样东西放进袋子，因此才会有越来越累的感慨。”

中年汉又问：“那有什么方法可以减重呢？”智者反问：“你是否愿意将名声、财富、虚荣、权力等拿出来舍弃呢？”中年汉一时间答不上来，之后说：“或许虚荣、权力和名声可以，只是积攒财富，是我活下来的最大目的啊！”

智者说：“是的，你想积攒财富，但是，终有一天你还是得面对问题：当你的生命慢慢承受不起你的欲望时，你到底是要丢下什么和留下什么了吗？”中年汉这时反问智者：“那您的人生路上，又丢下什么？留下什么呢？”智者哈哈大笑道：“逐步抛下身外之物，慢慢积攒心灵之物，所以，我越来越自在！”

包袱

有些人总是觉得自己拥有得太少，感觉失落、不快乐，其实失落的原因在于，我们追求的太多，想要得到的东西也太多。人无时无刻不受到来自外界的诱惑。问题是，我们不可能事事顺心、万事如意，如果我们一直都在苦苦追求，我们的心，怎可能不苦不累呢？

想得到太多，整天背负着沉重的思想包袱，情绪波动、心累就会危及我们的健康，增加我们的烦恼，也只有当我们决定放下思想包袱，遇事不钻牛角尖，到了那时候，才能在平淡中品味生活。

心灵

功名利禄就好像是我们袋子里的东西，得到的越多我们的步履越沉重，反倒是心灵之物装得越多，身外之物又能减少，我们会变得更有智慧，看待事物也简单而幸福。有句话说：“我们的生活，就是要断绝不需要的东西，舍去多余的废物，并脱离对物品的执着”，为什么我们会有烦恼，会有痛苦，本质上来说就是放不下、离不开，更是追求着自己不需要的东西。我们要找准自己想要的，人生才有意义。

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