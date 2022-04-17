“自尊心在作祟…”

星云大师说：分享故事：一流大学毕业的高材生，加入大公司，每次部门开会，上司问到他的意见时，他都侃侃而谈、很有想法，上司们都很欣赏他。

问题是，高材生的同事都不喜欢他，不是因为高材生很优秀而故意排挤，而是高材生很喜欢在口才及能力上碾压别人，在和别人意见不同时，老是把对方讲到哑口无言，还露出洋洋得意的模样，让人觉得不舒服。所以需要协调事情时，别的部门的人很少愿意配合他，同部门的人也不太愿意陪他冲锋陷阵。

然而，高材生一直以为自己很快就能比同辈升得更快时，没想到上司对他的评价却是：“个人能力强，缺乏团体精神，也没有显示出能与下属共进退的领导能力”……高材生愤而辞职，加入另一家公司，问题是，如果他没有发现自己的问题，他的人生道路，总是会碰到障碍的。

对错

所有的抬杠，表面上争的是“对与错”，背后则是自尊心在作祟，争到最后谁也不服输，其结果只能是两个：不欢而散，还可能反目为仇。其实对与错在很多时候不过是各自的主观看法，就像好坏美丑一样，各有审美观，哪有标准答案？而硬要将自己的标准强加于人，结果自然就会触犯人家的自尊底线，到头来自讨没趣。

有些人智商高，但对于自己某方面的聪明，没有透彻的深思，只知其一，不知其二，以为在所有问题上争个我赢你输就是胜利，却不知自己自以为是的气焰已经让人觉得难以相处，无情商作风自然也就少朋友，没有人和因缘难成，这能算是什么聪明？

计较

遇到是非矛盾，一上来肯说“你对我错”的人才是真聪明的人。道理简单：首先，认错可以灭掉对方的火气，使矛盾不致激化；其次，如果是我错了，我一认错，人家当然也就伸手不打笑脸人，而错在对方的话，我们能主动揽责通常就会让对方因惭愧、感激而反省，于是矛盾自然也化解了。

再说，人的成长与犯错本来就是纠缠在一起的，就如孩子学步，摔跌是必不可少的功课，而为了让孩子更好地掌握走路的本领，聪明的家长往往不会每摔必扶。说话做事给人留余地，不戳穿别人，也不要事事计较，这样做人才算成功。

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