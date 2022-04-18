“强大的精神力量…”

星云大师说：分享故事：英国的伦敦塔在伊丽莎白一世时是用来关犯人的。汉普顿的维斯利伯爵，因为得罪了皇室而被丢入伦敦塔，囚禁在潮湿阴冷、又高又厚的石墙里。进入塔中，伯爵彻底绝望，囚室只有一扇小窗户，就算他喊得再大声，也没有人会回应。他对他的命运彻底绝望。

这一天，他像往常一样呆坐在小窗下，突然，有只动物跳到窗台上，他一看居然是他的小猫花儿！他便伸出手，轻声地叫着猫的名字。小猫闻声从铁窗缝里挤进来，一下子跳到他的怀里。他紧紧地抱住花儿，忍不住大哭。原来，自从他被抓走后，花儿也离开家，千辛万苦找到了主人。

看守员知道花儿的故事也很惊讶，他破例允许伯爵将小猫留下来。从此，维斯利伯爵孤独的铁窗生涯有了伴侣。一人一猫就这样相伴着度过了多少个春夏秋冬，直到花儿老死。

花儿死后，维斯利伯爵又剩下一个人，他也没有变得沮丧，他下定决心要活着出去，不然就对不起花儿。就在这一年，当政的詹姆斯国王终于把维斯利伯爵放出来，使他在被捕后的51年走出了伦敦塔。出狱后，他做的第一件事便是找人画了一幅花儿的肖像，挂在房间的正中央。

依赖

心灵上的寄托其实就是内心的依赖，是人在无助、失望时最想得到的事物，让我们可将负面情绪疏导至被寄托处，以缓解内心不安，并再有了勇敢向前的动力。懂得生活的人，一定知道要给自己安排一个不受干扰的地方，做些自己想做的事，比如说阅读、骑脚踏车或者做盆栽等，这不一定是心灵上的寄托，却是一种精神寄托，可两者的重点其实都一样，就是给自己的灵魂一种寄托，让灵魂休息一下，然后再去忙碌。

一些人士，年龄越大，越喜欢去宗教场所走走，究其原因，这就是心灵的寄托，也是善良的起点，愿大家的心所念，所祈福的皆能如愿以偿。

滋养

我们在物质生活上的日常用品，可以到百货公司购买，精神生活上也需要很多的滋养，这时候就可以到正信宗教场所请益，求的不应该是发财，而是对自己的审视。比方，瞋恚忿怒时，我们需要慈悲；无明懊恼时，我们需要智慧；委屈失意时，我们需要忍耐奋起；纷乱失序时，我们需要和谐宁静……这时候，宗教场所就像一个具足法宝的百货公司，我们可以在这里找到各种解决人生困境的心灵药方。拥有正信正见的人，不仅在心灵上有所皈依，精神上有所寄讬，同时还能广结善缘，结识许多同道好友。人生道路长远，精神上也需要经常加油，在诸神的面前一个合掌、一个默祷、一个祈愿、一个礼拜，就能让原本沮丧的心情，重新获得向前的力量，勇敢地迎向未来的挑战。