“贫富只是比较性的说法…”

星云大师说：分享故事：俄乌战争，加上经济膨胀，许多国家都面临经济不好的问题。一个富翁家产千万，还是在说：“穷啊！”朋友问他：“你万贯家财，为什么还要哭穷呢？”富翁说：“你看，这里打仗那里水灾，所谓水火无情，我的股票都在贬值，终有一天财产会给水火荡尽啊！”朋友又问道：“战争和水灾也只是一时的啊，你的财力还很雄厚。”

富翁说：“贪官污吏也会抢夺我的财产。”朋友又问：“哪有那么多贪官污吏？”富翁答不上来又说：“不肖的子孙也会让我倾家荡产，因为财产是五家所共有，我怎么能不穷呢？”对于这种“不穷喊穷”的人，社会上不会少见。

又有一个平凡打工仔，经常告诉别人，他是有钱的富翁。别人以为他中了大彩，税务局找上他就问：“你有哪些财富呢？”打工仔说：“我的身体健康，我有一位贤惠的妻子，还有两个孝顺的儿女。更重要的是，我每天愉快地工作，又能不时去学习新技能，你说我怎么不是世上富有的人呢？”

旁人都赞打工仔心态好，面对逆境也很乐观。

困难

如果我们一时的经济周转困难，还是要本着勤劳的态度，对工作的热诚，并有淡泊物欲、节衣缩食的美德，自助而后自然有人帮助，也会逐渐渡过难关。

佛经有句话说：“法不孤起，仗境方生。”世间万事都离不开因果。居家的经济发生困难，或是公司经营不善，这是结果，应该找出原因。

为什么别人都有办法在经济不好时顺利发展，唯独我的财务发生困难？是我计划不周详吗？是我评估错误吗？还是我没有开源节流，不懂感恩惜福，缺少行善结缘呢？或者是是我贪心过度吗？总之必有原因使我的经济有困难，因此要找出原因加以改进。

毛病

我们越是经济出现问题，要想尽快从低谷中爬出来，就要改掉三种毛病：

一、借钱度日的毛病：到处借钱，这个朋友也借那个朋友也借，如果能在经济好转时还上还是好的，怕就怕借多了养成自己好逸恶劳的习惯，名声在外也不好。另外最要不得的就是借大耳窿，本金加利息一滚再滚，应急之后就要面对永无宁日的追债，非常不值得。

二、贪小便宜的毛病：很多人越是没钱，越是想省钱，于是不由自主的想占别人的便宜。久而久之，只会在别人心中留下贪小便宜的印象，对个人的信誉没有好处。

三、骑驴找马的毛病：很多人把失败归结于现在的工作没前途、没希望，于是轻易放弃，选择另一份“看起来有前途、易成功”的工作。问题是他们永远都在找更好的，没有一个工作做得长久。这样的结果，最后只能让自己更加不安定。