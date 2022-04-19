那天，无意中看了一部关于阿兹海默症的小品，阿兹海默症即失智症，俗称老年痴呆症，早期症状为丧失短期记忆，会不记得身边的人，不记得最近发生过的事。哪怕是最亲或是常见的人，也会在脑海里慢慢地褪色，渐渐地退到再也看不见的位置，剩下白茫茫一片，留下空荡荡的世界。

短短30分钟的小品竟将我沉沦在不堪的往昔。

我曾经以为，记性不好是种福气，脑袋存档不够方能少记一些，多忘一点，烦恼自是来得快，去得快。

我把健忘当成天赋，潇潇洒洒地经历，痛痛快快地删去。

我对自个儿说呀！忘记就忘记呗，反正，能忘记的，必定不是重要的事情。

而今，真想抽自己耳光，把话说得的如此洒脱，不过是自己根本没真正体会。

“忘记有多难？”于我而言，记牢更难。当然，这是在我化疗前的反问句。

第四次化疗后的隔周，我发现自己有点不对劲，我不记得自己吃过药了吗？记不住用药的次序，忘记了剂量……于是，我不断重复数着日历，算着药量。

“怎么少了？我又多吃了吗？”“不见几颗了，我刚有吞吗？”我似乎成天跟五颜六色的药丸对话。

有一晚，我梦见跟几个发小在操场玩跳绳，直到汗流浃背，便提议换玩抛石子游戏。梦里那五个小沙袋穿着花花绿绿的外套在掌心手背上蹦蹦跳跳，一不留神，我输了。转头就嚷着下一位，可是，回望每张熟悉的面孔，我竟记不住他们是谁了。

是她，她是我从小一块儿长大的朋友，她叫……

是他，他可是到哪儿都会带上我的死党，他叫……

他们叫……什么名字了？

他们跑远了，我最终还是追不上他们，手握着的石子变成冰块融化了。

醒来，枕头湿了一片，是汗水也是泪水。

我慌乱地打开手机，滑开通讯录看着一组组号码，念着一个个名字，想着一张张脸孔。

我从不知道搜索记忆需要那么用力，回忆竟也能让人难以喘气。

事到如今，才明白抹去刻骨铭心，得经过抽筋拔骨啊！

不是心脏停止跳动才是叫死亡，若那颗心回不到原处，魂还在漂浮，那人就已经不存在了。

如果哪天，你遇见不小心把你遗忘的人，请多担待，他还在梦里等你把他救醒。