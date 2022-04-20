“彼此不要对立，要互相帮助…”

星云大师说：分享故事：2020年2月，中国冠病疫情严重，一批从日本捐赠而来的物资吸引了世界各地人士的注意，在这批物资上，除了标注有“日本汉语水平考试HSK事务局支援湖北高校物资”的字眼，还有一行很有意蕴的字：“山川异域，风月同天”。

事件过了2个多月，日本的冠病疫情扩散，中国社会各界向日方捐赠了大量口罩等防疫物资，上面则写着：“春暖雁北归，捎带心意越洋飞，羁绊衣带水”；优美和善意的讯息，犹如对“山川异域，风月同天”的隔空应和。

传播

唐朝时期，日本派了不少遣唐使到中国，他们听闻鉴真大和尚的佛学素养高深，便邀请他前往日本弘法。鉴真和尚一诺千金，为了履行诺言，历经十二年的努力，六次的失败，甚至几乎危及生命，最后还双目失明。有人劝他放弃东行，他慨然说：“为大事也，何惜生命！”意思是，为了弘扬佛法，为了将中华文化传播到日本，怎么能吝惜自己的生命！因此，历经种种的磨难挫折，他依然不灰心，终于在65岁时抵达了日本。

那时候，鉴真和尚带了400多人东渡到日本，这当中有农业家、艺术家、建筑家等，因此现今日本的建筑、服装、文字、绘画、医药等，无不深受当时唐朝的影响，所以鉴真和尚被尊为日本文化之父。

同愿

鉴真大和尚到了日本之后，不但创立了戒坛制度，传授戒法，日本的圣武天皇、光明皇后，也都依止鉴真大和尚皈依、受戒，并协助鉴真的弘法活动。鉴真和尚可说影响了日本佛教1000多年来的发展，除了把中国文化传播到日本外，还影响了邻近的韩国文化。

日渐衰老的鉴真和尚，在七十多岁的暮年，自知归乡无望，写下了这首遗偈。前二句“山川异域，日月同天”，意思是他的故乡在中国，而今越过重洋来到日本，虽人在异乡，但是太阳和月亮仍然同在一个天地里。不管中国也好，日本也好，他还是同在一个天下里弘传佛法。

“寄诸佛子，共结来缘”，古代以佛法为纽带的中日两国友好情谊，同时也鼓舞着今时世界各地的广大佛子，效仿鉴真大和尚等先贤行迹，大爱无疆，共克维艰，同心同愿，战胜疫情！