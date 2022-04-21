“凡水只能洗除身体上的汙垢…”

星云大师说：分享故事：佛陀经过孙陀利河边的丛林，住在附近的水净婆罗门（印度教种姓制度的祭司贵族）发现佛陀来到河边，非常高兴，去问佛陀：“您想到孙陀利河中沐浴吗？”佛陀说：“为什么要到河中沐浴？有什么利益？”婆罗门答：“远古的仙人曾在河中度化众生，因此，如果你跳进河中沐浴一番，就能消除一切罪恶，获得吉祥和清净。”

佛陀眺望孙陀利河，又注视着婆罗门说：“真的吗？”婆罗门说：“绝无戏言，这是我修行的秘诀！”佛陀说：“到河里沐浴是不能消除罪业的。其余如恒河、伽耶河、萨罗河，也是一样。假如跳进圣河里沐浴，即使历经百千年，也不能消除内心的烦恼汙垢！”

佛陀继续说：“孙陀利河是凡水，它能洗除身体上的汙垢。如果你想彻底洗净内心的罪业，就必须要用清净的法水。那什么是清净法水呢？那就是保有一颗清净的心，勤修善业，受持不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语的戒律，并且深信罪福业报，不嫉妒别人，这才是真正以清净的法水洗尘除垢。”

信仰

民间宗教膜拜神明的信仰，如果都能以“举头三尺有神明”的观念自我规范，那是好事。最让人担忧的是，一些人误信邪道，以为拜了某某神或者是买了某某信物就能消灾解难，心田中却毫无善恶是非的种子，生活中可能还继续做坏事。

这种一边做坏事、一边拜神求保佑的人，不就像是犹如“以为跳入河中，就能消除一切罪恶”的道理一样吗？在这佛魔交杂、正恶不分的环境，我们要做的，就是明确自己的正信宗教信仰，并保护自己内心不受到污染。

束缚

然而，很多人听到戒律就害怕，觉得受到限制不自由。其实，持戒不是束缚我们，反而因为持戒，可以让我们身心获得究竟的自由。因为就算你不受戒，但是你如果犯罪，这不但违反了五戒，而且触犯国家刑法，违反社会人伦道德规范，必然会受到法律制裁，失去人身的自由。即使你一时侥倖，逃过法律，却逃不过因果；因为造下恶因，必然感招恶果，因果报应是人间最公平的仲裁者。

所以，如果大家都能持戒、守法，不但不用担心身系囹圄，而且平常不做亏心事，夜半敲门心不惊。生平不做不好的事情，身心就不会有所畏惧，生活就能享有真正的自在安乐。