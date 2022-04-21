这阵子城里花月春风，走在喧嚣热闹的城市街头，恍惚间几乎要误以为，疫情已成过去。

“春日游，杏花吹满头。”读唐诗的时候就喜欢这两句诗，春日，总教人向往，春日游，多了春日的游兴。杏花吹满头，简单明了的五个字，杏花、吹满头，成就了春天的美丽意象。

人间四月，繁花似锦，社交媒体发出了好多春游赏花的图片，看到图片里热闹奔放，春花竞艳的盛景，心情也为之起舞，想起了这诗，也想起了往日的赏花情怀，真是亦喜亦悲。

喜的是，曾经也看过这奼紫嫣红开遍的美景，悲的是，冠病疫情不知不觉踏入第三个年头，在这第三个春天里，春花依旧，世界各地却依然纷纷扰扰，全球的空气还是带着病毒，毒株一再变异，各地疫情时好时坏，空气中彷佛藏着炸弹，随时会炸开，炸到哪个城市，那个城市就一阵人仰马翻。尤其在奥密克戎的高度传染下，至今，周遭许多城市仍前仆后继，一再沦陷。有的城市选择行动管制，有的将与病毒共存喊成理所当然，至于选择何种对待疫情的方式才是正确的，不知可有人敢说出个绝对的答案。

周末一早读报，国际新闻版读到世界卫生组织发出的警告：冠病远未成为地方性流行病，仍可能在全球引发大规模疫情。世界卫生组织又提醒道，“别以为成为地方性流行病就等于问题结束了，以为疾病轻微或不是个问题，完全不是这么一回事。”

目睹全球疫情此起彼落，一波波没完没了，突然很想知道，从1918年席卷全球的西班牙流感是怎样在1920年的春天消失的？看过的资料都没有清楚的交代，有些含含糊糊地以“神秘的消失”形容西班牙流感的突然绝迹，虽然此后世界上也曾爆发多次流感，不同的是，随着医疗科技的进步，流感对人类的杀伤力渐渐已可控制。

冠病疫情刚暴发时，许多人都联想到卡缪的《鼠疫》，故事中阿尔及利亚的奥兰城，因受来历不明的瘟疫侵袭，市民惶恐，城市全面封锁……不少人在2020年冠病初发时读此书，发现卡缪的小说与当下大家正在经历的冠病疫情有太多相似之处。

这阵子城里花月春风，走在喧嚣热闹的城市街头，恍惚间几乎要误以为，疫情已成过去。读了世界卫生组织发出的警告，又傻傻地想，究竟这冠状病毒何时扬长而去，让大家可以真正活得自在。这天又重新翻了一下《鼠疫》，过去读这书的时候，好像没有特别留意，奥兰城的人们是如何送走瘟神的。

正当小说写了鼠疫“毫不停步地越过了初冬的严寒”，全城居民在等待中过着毫无希望的日子。这时情节峰回路转，卡缪写道：“里厄等着了解每周开始时发表的统计总数。结果，有关数字表明，疫势已减弱。”

有意思的是，卡缪写出人们对待瘟疫时战战兢兢的心理，“尽管居民们没想到疫势会突然减弱，但是他们还不敢高兴过早。这些月来，他们越来越希望能摆脱瘟疫的折磨，但与此同时，他们也懂得了谨慎，养成了这样一种习惯，那就是越来越不指望在短期内就能看到鼠疫结束。”人们既“盼望‘健康时代’立即到来，但是他们却只能暗中在等待。

读得有趣的是，小说描写奥兰城里鼠疫疫势的反反复复，和当下全球冠病疫情好一阵坏一阵也十分相似，而瘟疫的消失，在卡缪写来竟也有几分神秘：“现在它往往在某些区里猖獗两三天，而同时却在另一些区里销声匿迹；在星期一它比平时夺走了更多人的生命，可是到了星期三，它却让全部病人几乎都逃脱了。看到它这种时而喘息不前，时而迅猛扑来的情况，人们就会说，它是由于烦躁和厌倦而垮下来了，不仅前一时期那股叱吒风云的威势、百发百中的精确打击能力已烟消云散，就连对自身的控制力也一去不复返了。”

这天看到翻译家林少华在微信上发了图文并茂的春日贴文，“家住浮山脚下，下午爬了浮山。天朗气清，惠风和畅。紫叶李，含羞带娇，欲开还闭；连翘，未言先笑，一路辉煌；白玉兰，华枝横空，云蒸霞蔚；垂柳，万千绿绦，飞流直下。是的，每一片风景，都是一种心境。真想像大江健三郎那样当一个‘跑来给你报信的人’，把所有受疫情困扰的人都找来这里……”

林少华曾于2018年应邀到新加坡参加早报文学节，是个言谈直爽的性情中人，没想到翻译家还是个赏花之人，看他在短短一篇贴文，将青岛浮山之春日繁花写得活色生香，我因而心生好奇，上网找出紫叶李、连翘、白玉兰等不熟悉的北国春花，看着网上一片淡紫鹅黄，粉红雪白，心情为之开朗，刹那间将那四处作恶的奥密克戎也忘了。