“平时多思考多观察…”

星云大师说：分享新闻：有一个小小发明，大大地改变了全世界的饮食生活。它就是现在款式多达上百种的杯封口机，喜欢喝珍珠奶茶的朋友，一定知道杯处是封口的，然后插上吸管就能喝，如果没有杯封口机的创意发明，台湾不可能将泡沫红茶、珍珠奶茶风行至全球，每年缔造数十亿元的市场。

有趣的是，1985年杯封口机刚发明时，体积重达60公斤，发明人全台走透透，总共只卖出一台，而且不是想像中的饮料店买的，而是一家扁食店，勉为其难同意留下一台试用。

经过2年的改造，杯封口机体积减了近75%，售价更只有原来的五分之一，此后，杯封口机席卷了全台湾的饮料店、早餐店、豆浆店、行动餐车，成了店家不可或缺的生财器具。

如今，台湾的杯封口机占全球市场8成以上，举凡咖啡、茶饮、水杯、果汁、酱料包，乃至化妆品和药品，均已广泛应用这项技术。

活跃

创意，让人类进步，让世界活跃。因为创意，我们才能上知天文，下知地理；因为创意，人类得以创作出各样各式的音乐、戏剧、绘画、服饰、运动、职业，人生因此多姿多采，更具活力。

所以，生活中有创意，才不会愈活愈乏味；企业有创意，才有商机前途和远景；有句话说“鱼在水里吐泡，打破水面平静”，有创意，快乐和动力，希望便能源源不绝。

创意并不一定是与生俱来的，创意是可以培养的，它更多是从生活中衍生出来的。平时多思考多观察，对事多提问多了解，凡事多关心多留意，我们的思惟自能超越既定的框架，伸出一个个创意的触角，推陈出新。

源头

世界上好多科学家，如：发明电灯的爱迪生，发现电的富兰克林，这些发明和发现，都是因为在生活中感到有所缺乏而想出来的，这也是一种悟，悟的都是世间法，是一套贡献世人的学问理论。而一些禅师的“创意”就是大彻大悟，悟到人生从何而来，死了到何处去。

曾经有人类学家研究发现，人类的脑力其实只开发了不到百分之十，还有超过百分之九十都还没开发，所以，我们还是有很多创意“空间”。

创意就像活水源头，没有创意的人生，死水一滩；有创意的人，生命才能生生不息，才能永远常新。所以，每个人都应该发挥利人利世的创意，让创意为自己、为大众，创造出更美好的明天。