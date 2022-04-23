“没有完美的状态，只有完美的心态…”

星云大师说：分享信息：四十八九岁、奔向五十的年纪，很多人都会感到恐慌和不安，然而，我们是可以从心态、财务及人际上，准备好迎接变老的日子。

一些人，活得刻板、没有太多自己，也不懂怎么做自己；退休后，彷彿也把自己的人生提前过完了。有的人退休后，整天在家里看政论节目，抱怨政治不好、经济不好、老婆不如人、儿女不成材，像是全世界都辜负他。年轻时当不成富爸爸，老了却成了“负爸爸”，这也是许多家庭负能量的来源。

我们对老的恐惧，不应该是因为会变成皱巴巴的皮囊，而应该是害怕成为那种“负能量”的长辈。“中场”到“终场”之间，我们都应该有更优雅、更可爱的姿态。

放下

我们既已退休，就应该要放下。要放下什么呢？就是放下功名，放下富贵，还要放下感情。也许有人会说，老夫老妻，大家在一起，马马虎虎过日子，也谈不上什么放不下。可是，有些人，对于自己的儿女、眷属，以及一些昔日养成的观念，却不能轻易放下，因此一般年轻人喜欢批评老年人为“老顽固”，所谓顽固，就是执着放不下。

大家在生活上有能放得下的心理，随喜过日子，这样当然就会有无忧无虑的晚年。我们有生苦，必然会有老苦；有老苦，必然会有病苦。如何做到从心不苦到身不苦， 让我们能从看得破做到有得过，重点就在于一种认识。

人生的意义不在色身的长久，而在功德慧命的无限。所以，要把日后带不走的身外物看得很轻很轻，也让自己能有道德、善美和经验传承下一代。

接受

能接受自己老化，也是放下的一个过程。很多人喜欢欺骗自己，觉得自己的身体还蛮好的，不像已经60多岁了，其实这只是自我安慰罢了。60多岁就是60多岁，和50岁就是不一样的，所以我们千万不要自欺欺人，因为怕老也算是一种苦。

因此，在生活，我们也要不断地警惕和告诉自己，正处在老化中，并且就要好好利用生命中的每一分、每一秒，去为社会做出一点贡献。如此一来，至少能在短暂的生命中，粹炼出更深刻的意义，活得更有价值。