“对付危机的一剂良药…”

星云大师说：分享故事：几个老矿工终日在极深的坑道中工作。一天，矿灯出现故障熄灭了。他们在惊慌之余，到处找出路，一阵混乱的摸索后，谁也弄不清楚方向，几个人走得精疲力竭，只好坐下来休息。他们很清楚，如果再找不到出路，将面对生命危险，但他们仍然想不出什么好的方法。

就在这时候，其中一个建议说：“与其这样继续盲目乱找出路，我们不如坐在这边，就一直坐着，看看是否能感觉风的流动，因为风一定是从坑口吹来的。”

大家的思绪很混乱，但也不清楚这是不是最好的方法，就决定试试，可一个小时过去了，没有一点风的感觉，就在有人开始要发难时，建议坐下来的那人突然说：“你们好好感觉一下，是不是有一丝微弱的风吹了过来？”其他人连忙也用心感觉，真的发现微风的来处，他们决定又在黑暗中探索，最终找到了出路。

起伏

冷静从容从来就是对付危机的一剂良药。越是出现危机，越要保持冷静从容，这样才能在困境之中，利用自己的优势更好地应对。

城市生活烦嚣声四起，越发让人没有办法沉住气。沉不住气，往往就不能冷静地判断是非，造成憾事。我们越能冷静沉着，越能理性的思考解决之道。

人生总有起伏，而心态也会在顺逆境之间来回切换；关键在于，顺逆境中我们都要学习冷静，顺境的冷静能让我们洞察先机、防患于未然，而逆境需要冷静更是不言而喻，它有可能帮助我们摆脱生命的危险。

品性

然而，在日常生活中，我们要安抚自己已升起的焦虑或不安并不容易，这时候，我们就要设法让自己脱离产生不好情绪的环境，离开那种不舒服的状况，让心安静下来，保持头脑冷静，慢慢地让情绪稳定下来。

人若要提升自己的品性，心就一定要学会处在“静”的状态中，所谓：“心性无染，本自圆成；但离妄缘，即如如佛”，不管外境如何，心一动，世间万物跟着生起，纷纷攘攘，无时或了；心一静，浮荡人生复归平静，纷争遁形，尘劳消迹，所以，懂得冷静，绝对是我们安身立命最好的方法。